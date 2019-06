Adrian Mannarino a glané dimanche le premier titre de sa carrière au tournoi de 's-Hertogenbosch. Le Français, 44e mondial, a dominé en finale l'Australien Jordan Thompson (7-6, 6-3). Breaké dans la première manche, il a sauvé quatre balles de set, dont deux au jeu décisif. Pour rappel, il avait fini un peu plus tôt le jeu décisif du troisième set de sa demi-finale face à Borna Coric, tête de série n°2 et 14e mondial (4-6, 6-3, 7-6). Mannarino sera 35e au classement ATP lundi, ce qui fera de lui le n°4 national derrière Gael Monfils, Benoit Paire et Lucas Pouille.