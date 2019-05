Treize victoires pour désormais 10 défaites. Le bilan 2019 d'Alexander Zverev ne s'est pas arrangé au Masters 1000 de Rome où l'Allemand, pourtant si à l'aise ces deux dernières années dans le Foro Italico (titre en 2017, finale en 2018), s'est incliné ce mardi dès son entrée en lice.

Clairement dans une mauvaise passe, le n°5 mondial a cédé en deux sets (7-5, 7-5) contre un homme en forme, Matteo Berrettini (23 ans, 33e), vainqueur à Budapest et finaliste à Madrid fin avril, et qui avait corrigé Lucas Pouille (6-2, 6-4) au 1er tour.

Après ce premier succès sur un Top 10, décroché devant son public, qui valide tous ses progrès, Berrettini affrontera Albert Ramos-Vinolas ou Diego Schwartzman en huitièmes de finale.

Unforgettable!



Italy's Matteo Berrettini stuns world No.5 Alexander Zverev 7-5 7-5 for his first career Top 10 win in Rome. #ibi19 pic.twitter.com/lQzEZik83E