C'est au-delà des espérances pour Richard Gasquet. Le Français, qui démarrait sa tournée estivale nord-américaine juste pour voir, va participer à un quart de finale de Masters 1000 pour la première fois depuis plus d'un an - Monte-Carlo en avril 2018, contre Alexander Zverev. Vainqueur d'Andy Murray au premier tour à Cincinnati, pour le grand retour en simple du Britannique, "Richie" s'est montré costaud en huitièmes de finale face à Diego Schwartzman (7-6, 6-3), 11e mondial l'an passé et qui a été couronné sur dur il y a moins de trois semaines (à Los Cabos).

Le Biterrois le rappelle assez ces derniers jours, il a souffert le martyre en début d'année, lorsqu'il s'est fait opérer d'une hernie inguinale, et ne savait toujours pas au printemps s'il pourrait réellement rejouer au tennis. L'expression "que du bonus" n'a jamais autant pris son sens que pour Gasquet cette semaine dans l'Ohio: déjà vainqueur de Benoît Paire et surtout de Kei Nishikori à Montréal, il continue son bonhomme de chemin à Cincinnati et profite d'une deuxième moitié de tableau incroyablement ouverte.

"Je suis prêt à faire la même chose vendredi"

Vainqueur opportuniste de Federico Delbonis mercredi, alors qu'il aurait dû défier Dominic Thiem qui s'est retiré au dernier moment, le voilà prêt à retrouver en quarts Miomir Kecmanovic ou Roberto Bautista Agut, qui l'avait battu en huitièmes la semaine dernière au Canada (mais Gasquet s'était encore bien accroché)... Et pas Alexander Zverev, donc, puisqu'éliminé par Kecmanovic dans l'hécatombe générale. "Je vais de mieux en mieux, ce n'est jamais facile de revenir, répète encore le Français sur Eurosport. Je me suis beaucoup entraîné, c'est la seule solution lorsqu'on est longtemps absent. Tout va bien, je suis prêt à faire la même chose vendredi."

Depuis 10 jours, Gasquet étonne notamment par sa capacité à sortir de gros services, souvent sous pression. Encore une fois, il termine le match à 11 aces (contre deux pour Schwartzman). Il a surtout effacé deux balles de set pour son adversaire dans le tie-break, où il était mené 5-2 puis 6-4. En revanche, ça a été l'exact inverse pour Adrian Mannarino, qui a eu deux balles de première manche sur son service devant David Goffin, alors qu'il était devant à 6-4 dans le tie-break. Pour s'incliner 7-6, 6-2 au bout du compte... Lui ne profite donc pas du champ de ruines, qui l'aurait amené en cas de victoire face à Yoshihito Nishioka, autre tombeur surprise de son compatriote Kei Nishikori mercredi. Mais encore une fois, tout ça pourrait profiter à Gasquet en vue d'un éventuel ticket pour... la finale.