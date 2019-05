Ce n’était pas gagné. Parce qu’il restait sur trois demi-finales malheureuses sur sa surface de prédilection - à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid – et parce qu’il faisait face, ce jour en finale du Masters 1000 de Rome, à son plus grand rival: un Novak Djokovic qui avait remporté 13 de leurs 16 dernières confrontations avant le choc du jour. Ce dimanche sur le Centrale du Foro Italico, Rafael Nadal a bien eu le dernier mot, ainsi vainqueur de son tout premier tournoi de l’année. A une petite semaine de l’ouverture des Internationaux de France.

De plus en plus contrarié par le Serbe sur l’ocre (s’il mène 16-7 dans leurs affrontements sur terre battue, l’Espagnol a vu les débats s’équilibrer dernièrement: 7-7), le désormais nonuple lauréat du tournoi romain a bien concédé un set pour la première fois de la semaine. Un léger relâchement plus que logique après un véritable coup de force et ce premier acte empoché sur le score cinglant de 6-0 – performance encore jamais observée en 54 duels entre les deux hommes. Seulement au gré des 2h30 d’échanges, Rafael Nadal a assurément pris la mesure du n°1 mondial.

A point nommé

Coupable de 39 fautes directes dans cette partie (contre 17 de la part du champion), Novak Djokovic est apparu émoussé il est vrai après ses deux tours titanesques passés aux dépens des Argentins Juan Martin Del Potro et Diego Schwartzman. Aussi "Nole" a-t-il lâché prise sur la longueur, lesté par la lourdeur des frappes de balle adverses, associée à celle d’une brique italienne diablement lente. Dès l’entame du troisième set – après une belle réaction d’orgueil dans une troisième manche enlevée au forceps 4-6 – le récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid ainsi a dû s’avouer vaincu, au point de sacrifier l’une de ses raquettes.

Sur une ultime faute directe de son vis-à-vis, Rafael Nadal a pu lever les bras au ciel (6-0, 4-6, 6-1), et ainsi prendre sa revanche d’une finale de l’Open d’Australie à sens unique quatre mois plus tôt. Le voici crédité de 81 titres en carrière – dont 34 à l’échelle des Masters 1000. Une victoire qui arrive à point nommé pour le double tenant du titre à Roland-Garros. Un premier dauphin taille patron qui à Paris ces prochains jours tâchera de triompher pour la 12e fois. Vertigineux.