Il y avait deux théories. L'une où Rafael Nadal, bénéficiant d'un jour bienvenu de repos complet, écraserait Daniil Medvedev qui était le seul à jouer samedi. L'autre où l'Espagnol pourrait manquer de rythme, face à ce jeune Russe métronome depuis le début de la semaine. Evidemment, "Rafa" nous a puni d'en douter: c'est bien la première proposition qu'il a retenue dimanche, en finale à Montréal, pour infliger un gentil 6-3, 6-0 au neuvième joueur mondial. C'est le 83e titre de sa carrière, le 35e en Masters 1000.

Même pas besoin d'ace (contre cinq pour Daniil Medvedev), une seule balle de break à sauver lors du premier jeu... C'était une promenade de santé pour Rafael Nadal, qui a bien fait de venir ouvrir sa saison sur dur au Québec. Dimanche, le n°2 mondial a vécu sa journée la plus facile du tournoi, lui qui a perdu une manche contre Roberto Fognini en quarts et qui avait dû sauver une balle de set au premier tour face à Daniel Evans. Il est venu pour jouer, fort comme toujours, et au fond il doit être déçu de n'avoir pu se mesurer ni à Dominic Thiem, ni à Alexander Zverev, ni à Gael Monfils qui a donc déclaré forfait samedi.

"Tout pouvait arriver"

"Ce n'était pas facile, essaie-t-il de faire croire, à chaud sur le court (pour TVA Sports). J'ai dû être à mon meilleur niveau de la semaine, tout pouvait arriver au début du premier set. Il joue bien, je le félicite pour tout ce qu'il a fait. C'est super important de gagner encore à Montréal, je suis très content. Face à un des meilleurs joueurs du monde, ça signifie beaucoup pour moi." Daniil Medvedev, qui parle un français impeccable, a lui félicité son aîné de 10 ans - 23 ans contre 33: "Bravo, tu es un champion incroyable. C'était un honneur pour moi, je ne suis pas content du résultat (sourire), mais tu as fait un tournoi incroyable."

Passés tous ces remerciements d'usage ainsi qu'aux supporters, aux ramasseurs, à l'organisation, aux coaches, aux familles... Daniil Medvedev ne regrettera sûrement pas grand-chose pour sa première finale en Masters 1000. Il aura quand même éliminé Dominic Thiem puis Karen Khachanov, deux top 10, en quarts puis en demi-finales. Pour Rafael Nadal, Montréal devient effectivement un endroit spécial: hors terre battue, c'est là qu'il a désormais gagné le plus de titres, trois comme à l'US Open (2005, 2013, 2019), et cinq au Canada avec les deux de Toronto (2008, 2018), puisque le tournoi se tient en alternance. Bien mieux qu'à Cincinnati, qu'il n'a gagné qu'une fois (2013) et où on ne sait toujours pas s'il rejoindra Novak Djokovic et Roger Federer à partir de mercredi.