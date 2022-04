Cruelle sortie pour Jo-Wilfried Tsonga. Pour ses adieux au Monte-Carlo Country Club, le meilleur joueur français de ces quinze dernières années a pris la porte d'entrée, ce lundi en toute fin de soirée dans le froid et devant des tribunes clairsemées ("Tout au long de ma carrière, j'aurais pu prendre ça pour de l'injustice", a confié Tsonga ensuite). Opposé à un autre vétéran du circuit Marin Cilic pour son premier match depuis qu'il a annoncé qu'il tirerait sa révérence lors du prochain Roland-Garros, le Manceau, qui disputera également pour la dernière fois de sa carrière les tournois d'Aix-en-Provence et de Lyon, s'est fait balayer (6-2, 6-2 en 1h07 de jeu) par le géant croate âgé de 33 ans. De retour à son meilleur niveau, l'ancien membre du Top 3 redescendu aujourd'hui à la 22eme place au classement mondial, n'a laissé aucune chance à un Tsonga fortement limité et qui n'a plus forcément le niveau aujourd'hui ni la condition physique pour réellement lutter avec des adversaires qu'il avait l'habitude de bousculer - et même de battre - il y a encore quelques années.

Cilic très vite devant







Car la marche était beaucoup trop haute ce lundi pour "Jo" face à un Cilic qui s'est très vite envolé dans le premier set après avoir breaké le "héros" du jour sur ses deux premières mises en jeu (4-0 en faveur du Croate après seize minutes de jeu). Diminué, l'ex-numéro 5 mondial, aujourd'hui 254eme, a tout fait pour s'accrocher dans la deuxième manche. Malheureusement pour le vainqueur de la Coupe Davis 2017 avec les Bleus, il n'a pas tenu bien longtemps. Et, comme dans le set précédent, qui avait vu Tsonga n'inscrire que quatre points sur le service de l'ancien numéro 3 mondial, le Croate éliminé à Miami (au deuxième tour) par le nouvel ouragan du tennis mondial Carlos Alcaraz a rapidement pris les devants de nouveau face au joueur français de 36 ans, incapable de revenir dans la rencontre et encore moins d'inverser la tendance. Comme un symbole, c'est d'ailleurs sur une double-faute que celui qui disputait donc là son dernier match à Monte-Carlo a cédé alors que les deux hommes étaient à 2-2.

Tsonga : "Ca a dû m'arriver une fois ou deux"

Signing off with a kiss 😘@tsonga7's final walk back to the locker room at a Masters 1000...@ROLEXMCMASTERS pic.twitter.com/03NzY7ZdKv

— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2022







"Marin a fait un match exceptionnel, il ne m'a pas laissé beaucoup de place pour m'exprimer, analysé Tsonga après-coup sur Eurosport. Cette semaine était celle où je me sentais le mieux de ces derniers mois. Je pensais avoir la possibilité de faire quelque chose de sympa. Malheureusement, je suis tombé sur un joueur qui n'a pas raté grand-chose. Avec la maturité, je me rends compte que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Il me reste encore quelques tournois et ça peut encore m'arriver (rires). J'étais dans un bon état d'esprit, et c'est peut-être un des scores les plus sévères que j'ai pris dans ma carrière. Ca a dû arriver une fois ou deux sur des centaines de match. J'ai fait mon métier et ce que j'aime : le tennis, mais il y a des matchs comme ça. Je sais quand même depuis un moment que ce sont mes derniers tournois, j'ai envie de jouer jusqu'au bout sans me poser de questions, d'être encore joueur de tennis et de me donner à fond. Je suis juste hyper reconnaissant d'avoir été invité ici, dans ce tournoi exceptionnel de Monte-Carlo, que j'ai adoré toute ma carrière et où j'ai passé des moments incroyables."