Les ennuis continuent pour Jannik Sinner. Certes, l'Italien a franchi le premier tour, ce lundi à Monte-Carlo, en s'imposant en trois sets (6-3, 2-6, 6-3) face au Croate Borna Coric. Toutefois, le numéro 12 mondial et tête de série numéro 9 cette semaine sur les courts du Monte-Carlo Country Club a encore tremblé, de surcroît de nouveau en raison d'un problème n'ayant rien à voir avec son niveau de jeu ou le tennis qu'il a produit pour ses débuts dans ce troisième Masters 1000 de la saison, le premier sur terre battue avec cette saison qui débute sur la surface si chère à Rafael Nadal. Pendant son match de lundi face à un Coric qui occupe aujourd'hui la 198eme place mondiale après avoir un temps frappé aux portes du Top 10 (il était 12eme mondial au plus fort de sa carrière il y a quatre ans), Sinner a en effet souffert de douleurs aux abdominaux tels qu'il a dû faire appel au médecin du tournoi et demander un temps mort médical. Longuement manipulé par le docteur, le quart de finaliste du dernier Open d'Australie a pu reprendre la partie.

Abandon à Miami, forfait à Indian Wells...



En quarts de finale à Miami, lorsque leur chouchou avait dû jeter l'éponge dès le premier set face à l'Argentin Francisco Cerundolo en raison d'une ampoule à un pied. Un abandon qui avait alors succédé sur la liste des coups durs pour le joueur cette saison à son forfait avant son huitième de finale contre Nick Kyrgios à Indian Wells, alors en raison d'une maladie. Et ce vingt-quatre heures après avoir été tout près de boire la tasse face au Français Benjamin Bonzi alors qu'il souffrait déjà. Plusieurs fois pendant cette partie, le protégé de Simone Vagnozzi s'était ainsi retrouvé au bord du malaise. La maladie, l'ampoule à un pied et maintenant une douleur aux abdominaux pour Sinner, à qui il faut espérer d'être pleinement remis pour affronter au tour suivant le vainqueur du match entre Ruusuvuori et Garin. Auquel cas, il devra peut-être renoncer une fois de plus. Drôle de début de saison.