C'est déjà fini pour David Goffin au tournoi de Metz. Tête de série n°1 de l'épreuve, le Belge s'est incliné dès son entrée en lice, battu en deux petits sets par Pablo Carreno-Busta (6-3, 6-2). L'Espagnol prend ainsi sa revanche de l'US Open, où il avait été éliminé au 3e tour par le Belge. Carreno-Busta affrontera le Slovène Aljaz Bedene en quarts de finale.

