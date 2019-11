Lauréats de l’Open d’Australie cette année et récents vainqueurs du Masters 1000 de Paris-Bercy, les deux compères se sont imposés en deux sets face à la doublette n°1 mondiale, après 1h20 d’échanges (6-3, 7-5), s’emparant ainsi des commandes de leur groupe.

Plus tôt dans la journée, les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies avaient eu raison du Néerlandais Jean-Julien Roger et du Roumain Horia Tecau en trois actes (7-6, 4-6, 10-6).