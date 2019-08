En une seule phrase, Daniil Medvedev a tout résumé: "Nous savons tous à quel point Nick peut bien jouer quand il le désire. Cette semaine il voulait jouer, et il était dur à battre." C'était donc la semaine de Kyrgios. A Washington, l'Australien n'a pas arrêté de faire parler de lui, et si ce n'est pas toujours un bon signal le concernant, le résultat du dimanche lui a donné raison. Le voilà qui repart de la capitale fédérale américaine avec un deuxième titre en ATP 500 dans son escarcelle, après sa victoire à Acapulco en début d'année.

Au Mexique, Kyrgios s'était régalé aussi. Il avait cassé les nerfs de Rafael Nadal (son meilleur ennemi n°2, après Novak Djokovic), et il s'était offert une séance de jet-ski avant la finale contre Zverev. C'était plus compliqué de se livrer à des folies nautiques à D.C., mais l'Australien s'est quand même bien amusé. "C'était l'une des meilleures semaines de ma vie, a-t-il raconté, en consultant son téléphone pendant la remise du trophée pour être sûr de n'oublier personne durant son discours. Je suis devenu pote avec le gars qui fait des smoothies, j'ai joué au ping-pong avec des gamins avant mes matches. C'était vraiment une semaine dont je me souviendrai."

When you're giving a speech and gotta check your group chat to remember who to thank...



@NickKyrgios @CitiOpen #CO19 pic.twitter.com/QWXwT4KvNL — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019

Quand il est dedans mentalement, il est brillant pour le tennis Andy Murray

Il a d'ailleurs tout fait pour que le public se souvienne aussi de cette semaine. Entre son jeu d'acteur incroyable quand il voulait faire croire à l'arbitre qu'il n'avait pas fait exprès de balancer une bouteille sur sa chaise, ou sa façon de s'agenouiller devant Tsitsipas en amenant au Grec une nouvelle paire de chaussures, Kyrgios a été fidèle à son personnage. Et, surtout, il a très bien joué. Sans se renier, sans enlever de son jeu les "tweeners", les services à la cuillère ou les coups droits sautés à la Gaël Monfils, "NK" a servi le plomb (110 aces), il a couru comme un dératé sur certains points de défense, il a balancé des pétards du fond du court. "Are you not entertained ?", avait-il lancé à la foule, dès son premier match de la semaine, à la façon d'un Russell Crowe dans Gladiator ("N'êtes-vous pas divertis ?", en VF).

En finale, Kyrgios s'est imposé au terme d'une rencontre sans break, et même sans balle de break. Deux tie-breaks (7-6 [6], 7-6 [4]), une balle de set à sauver dans le premier, et un scénario que n'aurait pas renié John Isner, pas connu pour être le joueur plus divertissant du circuit. Sur la balle de match, l'Australien a encore été demander à un spectateur où envoyer sa bombe au service, dans une scène qui résume tout le Kyrgios de la semaine, à la fois détendu et concentré, et surtout efficace, pour porter notamment son bilan à 5 victoires contre une 1 défaite face aux joueurs du Top 10 en 2019.

"Quand il est dedans mentalement, il est brillant pour le tennis, parce qu'il a jeu excitant, une forte personnalité, et il est différent, analysait cette semaine Andy Murray pour le site de l'ATP. Les gens adorent le voir jouer, moi j'adore. Son match contre Rafa à Wimbledon a été l'un des meilleurs du tournoi. C'est bien pour le tennis." Même si Murray, qui aime bien l'Australien ("comme tous les gens qui le connaissent bien", dit-il), sait que celui-ci doit combattre son côté sombre. "Tout le monde n'atteint pas la maturité au même âge, rappelle Sir Andy. Certains sont déjà prêts à 18 ou 19 ans, pour tout ce qui va avec le fait d'être un athlète de haut niveau, et pour d'autres cela prend plus de temps. J'espère que Nick va apprendre et s'améliorer." On a du mal à écrire qu'il est sur le bon chemin, mais le revoilà ce lundi à un classement plus en adéquation avec ses qualités (27e), qui devrait lui offrir un statut de tête de série lors du prochain US Open.