Il s'est allongé sur le court après la balle de match comme le fait son adversaire après ses plus grands triomphes. A 24 ans, Taylor Fritz a décroché la plus belle victoire de sa carrière, en remportant son premier Masters 1000 à Indian Wells, dans sa Californie du Sud natale, face à Rafael Nadal, qui avait remporté les 21 matchs qu'il avaient disputés en 2022. Le protégé de Paul Annacone s'est imposé 6-3, 7-6 en 2h05 pour devenir le premier Américain depuis Andre Agassi en 2001 à inscrire son nom au palmarès du prestigieux tournoi. Et dire qu'il a failli ne pas disputer cette finale ! Taylor Fritz, qui s'était tordu la cheville durant sa demi-finale contre Andrey Rublev, a aggravé le mal pendant son échauffement matinal. Ses coachs lui ont recommandé de ne pas jouer, mais le natif de San Diego a décidé de rentrer tout de même sur le court et de jouer de façon très agressive. Et cela a fonctionné !

Un départ canon pour Fritz

Taylor Fritz en a en effet entamé sa première finale de Masters 1000 de la meilleure des façons, en menant 4-0 sans perdre un point sur son service ! Nadal est parvenu à effacer l'un de ses breaks de retard pour revenir à 5-3, mais l'Américain lui a immédiatement repris son service pour remporter le premier set en 39 minutes. Dans le deuxième, Nadal a été le premier à breaker, pour mener 2-0. Mais une fois de plus, Fritz l'a débreaké dans la foulée (2-2). Le Californien a encore dû défendre quatre balles de break sur le jeu suivant, et il les a sauvées, puis encore une à 4-4, et il l'a sauvée. Et finalement, c'est lui qui s'est procuré une balle de match à 5-4 sur le service de l'Espagnol. Nadal s'en est sorti, puis a manqué deux balles de 6-5, et c'est donc au tie-break que les deux joueurs se sont départagés. Fritz a bien commencé en menant 3-1, puis l'Espagnol a mené 5-4, avant de perdre trois points de suite, et donc le match.

Des difficultés respiratoires pour Nadal

Si Fritz n'était pas dans sa meilleure forme en raison de sa blessure à la cheville, ce n'était d'ailleurs pas le cas non plus de Nadal, qui avait parfois du mal à respirer et a demandé à deux reprises l'intervention du médecin (en fin de premier set et à 5-4 dans le deuxième). Mais l'homme aux 21 tournois du Grand Chelem ne s'est pas cherché d'excuses. Forfait à Miami, il va avoir trois semaines pour récupérer avant de débuter la saison sur terre battue à Monte-Carlo et lancer un nouveau cycle de victoires. Quant à Taylor Fritz, il remporte le deuxième tournoi de sa carrière, après Eastbourne 2019, et fait une entrée fracassante dans le Top 10, en devenant n°8 mondial ce lundi. Il va désormais tenter d'enchaîner du côté de Miami, où il n'a jamais dépassé les huitièmes de finale en cinq participations.

— Tennis TV (@TennisTV) An inspired @Taylor_Fritz97 pulls off spectacular win over Nadal 6-3 7-6 to win the biggest title of his career! #IndianWells — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2022







INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



Finale

Fritz (USA, n°20) bat Nadal (ESP, n°4) : 6-3, 7-6 (5)



Demi-finales

Nadal (ESP, n°4) bat Alcaraz (ESP, n°19) : 6-4, 4-6, 6-3

Fritz (USA, n°20) bat Rublev (RUS, n°7) : 7-5, 6-4