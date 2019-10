Les demi-finales du Masters 1 000 de Shanghai opposeront donc Stefanos Tsitsipas à Daniil Medvedev d'un côté, et Alexander Zverev à Matteo Berrettini ou Dominic Thiem de l'autre. Ne cherchez plus la trace de Novak Djokovic ou Roger Federer, ils n'apparaissent plus dans le tableau, alors que Rafael Nadal avait lui été contraint au forfait avant même le début du tournoi pour un problème à la main gauche. Peu de temps après l'élimination du Serbe par le Grec (3-6, 7-5, 6-3), c'est le Suisse qui est tombé en Chine, au stade des quarts de finale, sous les assauts répétés du jeune Allemand de 22 ans.

Lauréat à Genève cette année, et pas vraiment au rendez-vous des Majeurs, avec au mieux un quart de finale accroché à Roland-Garros, le petit frère de Mischa a signé un coup de maître ce vendredi, en écartant Sa Majesté en trois manches (6-3, 3-7, 6-3). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne partait pas avec les faveurs des pronostics avant les premiers échanges de cette rencontre, même s'il avait déjà dominé ce prestigieux aîné à trois reprises en six confrontations. Pourtant, la légende vivante a presque été balayée, incapable de rivaliser durablement avec cet Alexander Zverev entreprenant et relâché, et qui trouve le moyen de rafler le gain de la première manche en moins de 30 minutes (6-3).

Le sursaut de Roger Federer dans le deuxième set lui permettra de remettre les compteurs à égalité (6-7 [9]), mais non sans avoir été contraint de sauver... six balles de match ! Le Suisse n'était pas là, dominé de la tête et des épaules par ce jeune adversaire aux dents longues, capable de passer 78% de ses premières balles (contre 64%), et d'envoyer 17 aces (contre 3). Dans toutes les catégories statistiques, c'est Alexander Zverev qui est devant, exception faite des breaks sauvés. Difficile, dans une telle mesure, pour le n°3 mondial d'entretenir l'espoir. Symbole de cette journée noire pour Roger Federer, il a même écopé d'un point de pénalité, après avoir envoyé une balle dans le public au cours du troisième set, synonyme de deuxième avertissement. Son bourreau du jour s'est ensuite chargé de mettre un terme à sa souffrance (6-3).