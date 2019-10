On le sentait venir, la confirmation est tombée ce lundi matin. Roger Federer ne fera pas le déplacement jusqu'à Paris, cette semaine, puisque le Suisse a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Bercy. "Je suis extrêmement déçu de devoir me retirer du Rolex Paris Masters. Je dois me ménager car je veux jouer le plus longtemps possible sur l'ATP Tour. Je suis désolé pour mes fans français que je verrai l'année prochaine à Roland-Garros", a confié le Suisse dans un communiqué.

Federer n'a jamais caché quelles étaient ses priorités, en fin de saison, entre Bâle, Bercy et le Masters. Vainqueur dimanche pour la dixième fois depuis son public, le n°3 mondial a donc choisi de s'offrir une semaine de repos. Il n'a pas pourtant pas eu à trop s'employer à Bâle puisque, grâce notamment au forfait de Wawrinka avant leur quart de finale, il n'aura joué que quatre matches, en deux petits sets, et la finale contre Alex de Minaur a été rondement menée (6-2, 6-2). Mais Federer connaît son corps mieux que personne, et une programmation adaptée est la clé de sa remarquable longévité. A noter que Federer n'a plus gagné le Masters depuis 2011, et il a donc fait le choix de la fraîcheur pour se préparer pour Londres.

Le public parisien, lui, commence à s'habituer aux absences de Federer. A Bercy, il était blessé en 2016, et avait renoncé pour se préserver en 2017 (et en 2012), avant un retour remarqué l'an passé, achevé par une demi-finale équipe contre Djokovic. Pour les organisateurs du tournoi, c'est forcément un coup dur. "Je suis évidemment déçu par ce forfait et surtout pour le public de l’AccorHotels Arena. Malgré tout, cette édition 2019 du Rolex Paris Masters s’annonce passionnante, pleine d’enjeux avec notamment l’attribution des dernières places pour les Nitto ATP Finals de Londres et de la place de n°1 mondiale de fin d’année", a souligné Guy Forget, le directeur de l'épreuve.