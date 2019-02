De retour pour la première fois sur le circuit depuis sa défaite en huitièmes de finale de l'Open d'Australie contre Stefanos Tsitsipas, Roger Federer a remporté sa 14e victoire en autant d’affrontements face à Philipp Kohlschreiber lundi au premier tour du tournoi de Dubaï.

Le Suisse, qui vise un 100e titre aux Emirats, s’impose en trois sets et 1h35 (6-4, 3-6, 6-1), et affrontera au deuxième tour Fernando Verdasco.

Back in business @rogerfederer wins his first match since the Australian Open, overcoming Kohlschreiber 6-4 3-6 6-1 in Dubai. pic.twitter.com/3uAPfVFqYu