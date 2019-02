Il y avait déjà eu ce succès sur le jeune Grec Stefanos Tsitsipas pour s'ouvrir les portes du dernier carré à Sofia et avec une période faste pour Gaël Monfils, qui ne se dément pas pour le Français excellent en ce début de saison.

Titré depuis à Rotterdam, 'La Monf', non seulement ne se ressent plus de ce poignet gauche, qui l'avait contraint à renoncer au tournoi de Marseille la semaine dernière, mais le 23e joueur mondial a repris de plus belle ce mardi, à Dubaï, où le tirage ne l'avait pourtant pas gâté : Marin Cilic, tête de série n°3, n'avait jamais gagné en trois confrontations contre le Tricolore et la première victoire du Croate n'est pas encore pour aujourd'hui... Monfils, en pleine confiance (30 points gagnants pour 14 fautes directes ; 81% de points gagnés sur son premier service, 62% sur seconde balle), s'impose en 3 manches (6-3, 4-6, 6-0) et 1h45 d'un match de très haut niveau, où la qualité des échanges, malgré le manque de compétition de Cilic (il n'a joué que l'Open d'Australie en 2019), ne donne que plus de relief à ce succès d'un joueur en pleine mutation... à 32 ans.

Un trentenaire qui a désormais rendez-vous avec le Chypriote Marcos Baghdatis, vainqueur dans la douleur d'un match entre invités face à l'Egyptien Mohamed Safwat (4-6, 6-3, 6-4).

"Je veux revenir au sommet"

Monfils, pour peu qu’il reste branché sur le même niveau de jeu, ne devrait pas avoir trop à souffrir de cette opposition à venir… Bien dans sa vie – sa compagne Elina Svitolina, après avoir elle-même bénéficié de son soutien la semaine dernière (*), était présente dans son box dès ce premier match – bien dans son tennis, le Parisien tire surtout profit de sa collaboration avec son nouvel entraîneur américain Liam Smith.

"Mon premier sentiment (après le tirage), ça a été de me dire que c’e n’était pas de chance, j’espérais un tirage un peu plus facile un peu… Mais je me suis dit OK, je vais faire ce match." Sa satisfaction ? "J’aime beaucoup la manière dont j’ai réagi après la perte de ce deuxième set, se réjouit-il, comme la marque de sa récente évolution. C’est un travail quotidien avec mon entraîneur, j’ai changé un peu ma façon de gérer ma carrière, une optique différente avec mon coach ; je suis motivé pour revenir au sommet, je crois que c’est un tournant naturel (dans ma carrière)." Quant à savoir s’il lui est plus facile de supporter Elina que d’évoluer à son tour sur le court : "C’est plus facile de jouer. On ressent tout ce que l’autre ressent, c’est un peu plus dur de regarder ; elle était un peu déçue (après sa défaite en demi-finale), mais elle a fait un très beau tournoi." Et forcément Monfils se verrait bien faire cette semaine au moins aussi bien, ça s’appelle l’émulation !

----------------------------------------------

(*) L’Ukrainienne, elle aussi en pleine confiance, vient d’enchaîner un quart de finale à l’Open d’Australie et des demi-finales à Doha et Dubaï pour atteindre la 6e place mondiale.