Après son succès face à Novak Djokovic dans le dernier carré, le Russe de 23 ans a dominé David Goffin en deux manches lors de la finale (7-6[3], 6-4).

Il gagne trois places au classement ATP et occupe désormais le cinquième rang mondial.

What a stretch for @DaniilMedwed



✅ Crack the Top 10

✅ Washington final

✅ Montreal final

✅ #CincyTennis

✅ Crack the Top 5



Let us know how high the can climb pic.twitter.com/tyqT5afL4i