En une semaine, Richard Gasquet a progressé. Et dans de hautes sphères. Il nous semblait bien l’avoir vu à Cincinnati, notamment contre Diego Schwartzman jeudi en huitièmes de finale. C’est l’étalon Roberto Bautista Agut qui l’a confirmé. Le 11e joueur mondial, qui sera top 10 lundi et a dominé deux fois Novak Djokovic sur dur en début de saison, avait battu le Français dans un match accroché la semaine passée, à Montréal, en huitièmes (7-6, 7-5). Vendredi, dans l’Ohio en quarts de finale, "Richie" l’a emporté en patron (7-6, 3-6, 6-2). Ce Gasquet d’août 2019, est réellement étonnant, à plus d’un titre.

Déjà, et surtout, le mental. Bautista Agut, demi-finaliste à Wimbledon et un des plus teigneux du circuit – on s’en est encore rendus compte à Montréal contre Gaël Monfils, vainqueur de l'Espagnol 7-6 au troisième set -, avait sorti Gasquet à l’usure au Québec. Cette fois, c’est bien le Biterrois qui a tenu son service avant d’assurer au jeu décisif. Et quand il manque ce passing facile pour faire le break en début de deuxième set, puis perd son service dans la foulée, laissant Bautista Agut égaliser à une manche partout, on ne voyait pas 'Richie' repartir au combat. Il a fait mieux que ça.

"Je me suis beaucoup battu, j'ai essayé de rester agressif"

Fort, très fort même sur sa base, à savoir le revers léché, il a enchaîné deux breaks et fait plier l’Espagnol. Son ratio de 38 coups gagnants pour 35 fautes directes, contre 28-31 pour Bautista Agut, montre que Gasquet a fait le jeu. Il a même quitté sa ligne de fond chérie, et avec un certain bonheur : 12 points sur 18 remportés au filet. Et plus d’aces, encore, que son adversaire (huit contre six), confirmant là aussi une tendance nouvelle depuis une dizaine de jours. Gasquet, qui n’avait plus vaincu Bautista Agut depuis 2015, va disputer sa première demie en Masters 1 000 depuis six ans. Placide, toujours.

"C’est un joueur compliqué, je me suis beaucoup battu au service, j’ai essayé de rester agressif, résume-t-il sur Eurosport. C’était important pour moi de gagner le tie-break. Puis j’ai joué mon meilleur tennis au troisième set, après cette mauvaise deuxième manche. Je suis très content." Place à David Goffin, passé sans jouer en profitant de l’intoxication alimentaire de Yoshihito Nishioka : "C’est un super joueur, rapide sur sa ligne de fond. C’est sûr que c’est une journée facile pour lui, mais je n’ai rien à perdre. A moi de récupérer et donner encore mon meilleur tennis." On pourrait craindre ces contrastes de temps de repos, mais Bautista Agut n’avait passé qu’une heure sur le court jeudi (6-1, 6-2 contre Miomir Kecmanovic)... Et ce Gasquet nouveau perturbe tous nos repères.