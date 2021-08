Richard Gasquet crée la sensation à Winston-Salem. Auteur d'une entrée en lice convaincante contre Egor Gerasimov au tour précédent, le Français a frappé un gros coup ce mercredi en huitièmes de finale. En effet, opposé à la tête de série numéro 3, le Britannique Dan Evans, le Biterrois s'est imposé en deux sets (6-4, 7-6) et 1h53. Pas épargné par les blessures et les tirages au sort compliqués ces derniers temps, celui qui est retombé à la 82eme place à l'ATP a idéalement débuté son match en prenant d'entrée le service de son adversaire. Derrière, Gasquet s'est montré presque impérial sur ses mises en jeu, ne devant sauver qu'une seule balle de break, pour empocher sans trembler la première manche. Par la suite, si le Français a été breaké par Evans, à 2-1 pour le Britannique, il a pu derrière faire son retard en débreakant peu après pour égaliser à 4-4. Finalement, c'est au jeu décisif que ce deuxième set s'est joué et là encore, le Biterrois a pu compter sur son service pour s'en sortir. En remportant le tie-break 7-4, Gasquet s'est offert une belle victoire et rallie donc les quarts de finale en Caroline du Nord. Il a désormais rendez-vous avec Ruusuvuori, contre qui il tentera de décrocher une place pour le dernier carré du tournoi.

Paire retombe dans ses travers



En revanche, c'est une désillusion pour Benoit Paire. Alors qu'il semblait retrouver des sensations sur le court lors de cette tournée nord-américaine, le Français a été sorti dès les huitièmes de finale à Winston-Salem par Emil Ruusuvuori, en trois sets (6-4, 4-6, 6-1) et 2h17 de jeu. Intéressant notamment la semaine dernière lors du Masters 1000 à Cincinnati, le Français a craqué au pire des moments dans la première manche, à 5-4 pour le Finlandais. Derrière, le natif d'Avignon a tout de même su se reprendre pour égaliser à un set partout, grâce à un break réalisé à 2-2. Mais, de retour dans le match, Paire est ensuite complètement passé à côté de son sujet. Après avoir manqué une balle de break d'entrée, ce dernier a vu Ruusuvuori prendre deux fois son service, à 1-0 et 4-1 en sa faveur. Lancé vers la victoire, le 76eme mondial au classement ATP n'a pas tremblé pour rejoindre les quarts de finale en Caroline du Nord. Battu, le Français va désormais se tourner vers l'US Open, où il tentera confirmer son retour en forme. Enfin, à noter, que ça passe également pour Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 1, contre Dominik Koepfer (6-2, 6-3), alors que Jan-Lennard Struff a été largement dominé par Ilya Ivashka (6-2, 6-1).



WINSTON-SALEM (Etats-Unis, ATP 250, dur, 688 684€)

Tenant du titre (en 2019) : Hubert Hurkacz (POL)



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Koepfer (ALL, n°16) : 6-2, 6-3

Ivashka (BIE) bat Struff (ALL, n°9) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA, n°14) bat Evans (GBR, WC, n°3) : 6-4, 7-6 (4)

Ruusuvuori (FIN) bat Paire (FRA, n°12) : 6-4, 4-6, 6-1



Herbert (FRA, LL) - Giron (USA)

Alcaraz (ESP, n°15) - Fucsovics (HON, n°4)

Purcell (AUS, LL) - M.Ymer (SUE)

Tiafoe (USA, n°13) - Monteiro (BRE)



2eme tour

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-3, 3-6, 6-4

Koepfer (ALL, n°16) bat Cecchinato (ITA) : 5-7, 6-4, 6-4

Struff (ALL, n°9) bat Mager (ITA) : 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Cilic (CRO) : 4-6, 7-5, 6-4



Evans (GBR, WC, n°3) bat Pouille (FRA, Q) : 3-6, 6-4, 6-1

Gasquet (FRA, n°14) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Paire (FRA, n°12) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-2, 7-6 (5)



Herbert (FRA, LL) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2

Giron (USA) bat Delbonis (ARG, n°10) : 6-3, 6-4

Alcaraz (ESP, n°15) bat Popyrin (AUS, Q) : 6-7 (9), 6-1, 7-6 (1)

Fucsovics (HON, n°4) bat Watanuki (JAP, LL) : 7-5, 6-1



Purcell (AUS, LL) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°11) : 6-3, 6-1

Tiafoe (USA, n°13) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (4), 6-3

Monteiro (BRE) bat Nava (USA, LL) : 7-5, 6-1