All in a day’s work. 🤩

No. 14 seed @richardgasquet1 defeats Gerasimov in A TOUGH straight set match 7-6(4), 7-6(6).@WSOpen | #WSOpen pic.twitter.com/ey39v8svbQ



— Tennis Channel (@TennisChannel) August 24, 2021

Pouille solide, Herbert chanceux

WINSTON-SALEM (Etats-Unis, ATP 250, dur, 688 684€)

2eme tour

Pouille (FRA, Q)

Gasquet (FRA, n°14)

Paire (FRA, n°12)

Herbert (FRA, LL)

1er tour

Pouille (FRA, Q)

Gasquet (FRA, n°14)

Paire (FRA, n°12)

Herbert (FRA, LL)

Le tournoi de Winston-Salem réussit bien aux Français ! Ils sont quatre en seizièmes de finale, et déjà un en huitièmes ! Tête de série n°14 et exempté de premier tour,Face à un Biélorusse au service irrégulier (13 aces, 8 doubles-fautes), Gasquet s'est procuré quatre balles de break dans le premier set mais ne les a pas converties, puis c'est lui qui a sauvé une balle de 5-3 puis une balle de set à 7-5, avant de finalement empocher la manche au tie-break. Dans la deuxième, le Français a mené 3-1 mais son adversaire est revenu dans la foulée (3-3), puis tout s'est joué au tie-break, où Gerasimov a manqué une balle de set à 6-5, avant de perdre trois points d'affilée, et donc le match.Richard Gasquet sera opposé pour une place en quarts à Dan Evans ou Lucas Pouille. Ce dernier, issu des qualifications et retombé à la 133eme place mondiale ce lundi, a facilement battu Feliciano Lopez au premier tour, sur le score de 6-1, 6-4 en 1h11.La journée a décidément été parfaite pour les tricolores, puisque Pierre-Hugues Herbert, battu au dernier tour des qualifications, a été repêché suite au forfait de Nikoloz Basilashvili. Comme le Géorgien était tête de série et exempté de premier tour, l'Alsacien se retrouve donc directement en seizièmes, où il affrontera l'Argentin Federico Coria. A noter également ce lundi la qualification de la tête de série n°16, Dominik Koepfer, au détriment de Marco Cecchinato (7-5, 4-6, 6-4 en 2h11 dans un match à sept breaks et 17 doubles-fautes).Carreno Busta (ESP, WC, n°1) - Kwon (CdS)bat Cecchinato (ITA) : 5-7, 6-4, 6-4Struff (ALL, n°9) - Mager (ITA)Ivashka (BIE) - Cilic (CRO)Evans (GBR, WC, n°3) -bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (4), 7-6 (6)- Simon (FRA)Ruusuvuori (FIN) - Bublik (KAZ, n°5)- Coria (ARG)Giron (USA) - Delbonis (ARG, n°10)Alcaraz (ESP, n°15) - Popyrin (AUS, Q)Watanuki (JAP, LL) - Fucsovics (HON, n°4)Purcell (AUS, LL) - Thompson (AUS)M.Ymer (SUE) - Ramos-Vinolas (ESP, n°11)Tiafoe (USA, n°13) - Murray (GBR, WC)Monteiro (BRE) - Goffin (BEL, n°2, WC)- Byebat Albot (MOL) : 6-2, 7-5bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4- Bye- Byebat Wu (TAI, Q) : 7-6 (5), 6-3bat Seppi (ITA) : 6-4, 6-4- Bye- Byebat Lopez (ESP) : 6-1, 6-4bat Gombos (SLQ) : 7-6 (6), 3-6, 6-2- Bye- Byebat Rinderknech (FRA) : 7-5, 6-3bat Kudla (USA, Q) : 6-3, 6-4- Bye- Byebat Musetti (ITA) : 6-4, 4-6, 6-4bat Bagnis (ARG) : 7-5, 6-4- Bye- Byebat Johnson (USA) : 7-5, 6-4bat Munar (ESP) : 3-6, 6-3, 6-0- Bye- Byebat Pella (ARG) : 6-1, 1-6, 6-3bat Travaglia (ITA) : 6-2, 1-6, 6-2- Bye- Byebat Rubin (USA, LL) : 6-2, 6-0bat Duckworth (AUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (5)- Bye