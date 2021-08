Durant la nuit de mercredi à jeudi, Benoit Paire s'est fait surprendre par l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets au 2eme tour du tournoi de Washington 6-7 (6), 6-4, 6-4. Le 107e joueur mondial au classement ATP s'est principalement nourri des fautes du Français, auteur de dix doubles fautes par exemple. Ilya Ivashka se dressera sur la route de McDonald au 3eme tour. Un peu plus tard dans la capitale états-unienne, Rafael Nadal a éprouvé toutes les difficultés du monde pour se défaire de Jack Sock en 3h05 de jeu. Bénéficiant d'une wild-card, le 192e joueur mondial a poussé la tête de série numéro un du tournoi dans ses derniers retranchements, jusqu'au tie-break dans le set décisif avant de s'effondrer : 6-2, 4-6, 7-6 (1). Le Majorqui devra recharger ses batteries avant de se frotter au Sud-Africain Lloyd Harris pour une place en quart.







Rien n'arrête Brandon Nakashima, ou presque. Uniquement stoppé en finale à Los Cabos (défaite contre Cameron Norrie) comme à Atlanta (John Isner), le jeune Américain de 20 ans sur un nuage depuis le coup d'envoi de la saison sur dur a déjà fait beaucoup de dégâts de nouveau cette semaine, depuis le coup d'envoi du tournoi de Washington. Tombeur de Popyrin au premier tour, le joueur le plus en forme du moment sur le circuit a ajouté mercredi au deuxième tour Daniel Evans, numéro 27 mondial, à son tableau de chasse pour se hisser en huitièmes de finale pour la troisième semaine de suite. Après un premier set disputé mais aisément remporté (7-1) au jeu décisif par la nouvelle pépite du tennis US, le Californien bourreau ces derniers jours de Milos Raonic, Sam Querrey ou encore John Isner n'a plus laissé un seul jeu à son adversaire (7-6, 6-0 en 1h30 de jeu), pourtant tête de série numéro 6 du tournoi.

Tête de série numéro 10, lui, Taylor Fritz a buté sur l'autre coupeur de têtes du jour : Denis Kudla. Américain comme lui mais beaucoup moins bien classé, le 103eme mondial a corrigé le 42eme au classement alors que Fritz restait sur deux demi-finales (perdues) à Atlanta et Los Cabos. Pour une place en quarts de finale, Kudla sera opposé à... Nakashima.



De Minaur à la trappe lui aussi

Alex De Minaur, qui faisait également partie des prétendants à la victoire finale, a également bu la tasse mercredi au 2eme tour. Pour ses débuts dans le tournoi, l'Australien exempté de premier tour mais qui n'avait plus joué depuis sa défaite d'entrée à Wimbledon contre Sebastian Korda s'est fait renverser (6-7, 6-4, 6-2, 2h19 de jeu) par Steve Johnson, 81eme au classement. Après avoir remporté le premier set au jeu décisif (7-5), le 18eme mondial a progressivement lâché du lest face à l'Américain, qui en a profité pour remporter les deux manches suivantes, dont la dernière très facilement. Johnson, quart de finaliste à Los Cabos il y a deux semaines, croisera la route au tour suivant du Lituanien Ricardas Berankis, tombeur lui aussi d'une tête de série (le Serbe Kecmanovic).



WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 1 725 424, 70 €)

Tenant du titre (en 2019) : Nick Kyrgios (AUS)



2eme tour

Nadal (ESP, WC, n°1) bat Sock (USA, WC) : 6-2, 4-6, 7-6 (1)

Harris (AUS, n°14) bat Sandgren (USA) : 6-4, 1-0 abandon

Nishikori (JAP) bat Bublik (KAZ, n°9) : 6-2, 7-5

Norrie (GBR, n°7) bat Giron (USA) : 6-4, 6-3



Ivashka (BLR) bat Dimitrov (BUL, n°4) : 6-2, 7-6 (4)

McDonald (USA) bat Paire (FRA, n°13) : 6-7 (6), 6-4, 6-4

Kudla (USA) bat Fritz (USA, n°10) : 6-4, 6-2

Nakashima (USA, WC) bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (1), 6-0



Sinner (ITA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-4

S.Korda (USA, n°12) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-4

Berankis (LIT) bat Kecmanovic (SER, n°15) : 6-3, 6-2

Johnson (USA) bat De Minaur (AUS, n°3) : 6-7 (5), 6-4, 6-2



Opelka (USA, n°8) bat Galan (COL) : 7-6 (1), 6-3

Millman (AUS, n°11) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (8)

Brooksby (USA, WC) bat Tiafoe (USA, n°16) : 7-6 (4), 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°2) bat Seppi (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2





1er tour

Nadal (ESP, WC, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 4-0 abandon

Sandgren (USA) bat Duckworth (AUS) : 6-3, 2-6, 6-2

Harris (AUS, n°14) - Bye



Bublik (KAZ, n°9) - Bye

Nishikori (JAP) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-3

Giron (USA) bat Marchenko (UKR, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Dimitrov (BUL, n°4) - Bye

Ivashka (BLR) bat Gerasimov (BLR) : 7-5, 6-4

McDonald (USA) bat Kyrgios (AUS) : 6-4, 6-4

Paire (FRA, n°13) - Bye



Fritz (USA, n°10) - Bye

Kudla (USA) bat F.Lopez (ESP, WC) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Nakashima (USA, WC) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) - Bye



Sinner (ITA, n°5) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Gunneswaran (IND, Q) : 2-6, 6-1, 6-1

Pospisil (CAN) bat Gomez (EQU, Q) : 4-6, 6-3, 6-3

S.Korda (USA, n°12) - Bye



Kecmanovic (SER, n°15) - Bye

Berankis (LIT) bat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2

Johnson (USA) bat Ramanathan (IND, Q) : 6-3, 7-6 (0)

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Opelka (USA, n°8) - Bye

Galan (COL) bat Paul (USA) : 6-4, 6-3

E.Ymer (SUE, Q) bat Thompson (AUS) : 3-6, 7-5, 6-3

Millman (AUS, n°11) - Bye



Tiafoe (USA, n°16) - Bye

Brooksby (USA, WC) bat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3

Seppi (ITA) bat Uchiyama (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye