Il y a encore un an, Arthur Rinderknech n'avait encore jamais disputé le moindre quart de finale sur le circuit ATP. Ce jeudi, le Français de 26 ans va disputer le septième de sa saison ! Très régulier, celui qui est aujourd'hui 60eme mondial (le meilleur classement de sa carrière) sera au rendez-vous des quarts de finale à Stockholm, le dernier tournoi de la saison. Après avoir bénéficié de l'abandon d'Alexander Bublik au premier tour, le Varois formé aux Etats-Unis défiait le lucky-loser Jozej Kovalik (135eme) en huitièmes de finale, et il l'a éliminé sans trop de suspense : 6-4, 6-1 en 1h18. Le Slovaque ne s'est procuré qu'une seule balle de break face au Français, alors qu'il était déjà mené 3-1 dans le premier set, et ne l'a pas convertie. Plus fort dans tous les domaines, le natif de Gassin s'est imposé en breakant à 1-1 dans la première manche et à 0-0, 2-0 et 5-1 dans la deuxième pour décrocher son billet pour les quarts, où il défiera Denis Shapovalov. Quoi qu'il arrive jeudi, c'est un Rinderknech en pleine confiance qui rejoindra le stage de préparation de l'équipe de France de Coupe Davis ! Shapovalov, absent du Rolex Paris Masters, a de son côté bien débuté son tournoi de Stockholm avec une victoire 7-6, 6-1 sur le qualifié italien Andrea Vavassori. Malgré sept doubles-fautes et un break concédé (alors qu'il servait pour le gain du premier set à 5-4), le Canadien a déroulé dans le tie-break (7-1) puis dans la deuxième manche.

Tiafoe et Evans au rendez-vous, Fritz sorti



Logique respectée lors des deux premiers huitièmes de finale au programme du tournoi de Stockholm. Les têtes de série n°4 et n°8, Dan Evans et Frances Tiafoe, se sont imposés en deux sets et s'affronteront d'ailleurs jeudi pour une place en demies. Le Britannique, n°26 mondial, s'est défait d'Alejandro Davidovich Fokina sur le score de 7-6, 6-2 en 1h38. Il était pourtant mal embarqué dans le premier set où il a été mené 4-2, mais il est parvenu à revenir à 4-4, puis il s'est procuré une balle de set à 6-5, avant de finalement l'emporter au tie-break (7-5). Dans la deuxième manche, Evans a rapidement pris les commandes pour mener 4-0 et n'a ensuite pas été inquiété. Le voici donc en huitièmes contre Tiafoe (41eme), qui a disposé de Pedro Martinez : 6-4, 6-4 en 1h32. L'Américain, auteur de 10 aces, a sauvé les six balles de break que s'est procuré l'Espagnol, et s'est imposé en breakant à 3-3 dans le premier set et à 2-2 dans le deuxième. En revanche, c'est terminé pour l'Américain Taylor Fritz, 23eme joueur mondial et tête de série n°5. Celui qui a enchaîné une demi-finale à Indian Wells, une finale à Saint-Pétersbourg puis un quart de finale au Rolex Paris Masters a, cette fois, été sorti en huitièmes de finale, par son compatriote Tommy Paul, 52eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h30 de jeu.







STOCKHOLM (Suède, ATP 250, dur intérieur, 711 275€)

Tenant du titre (2019) : Denis Shapovalov (CAN)



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) - Murray (GBR, WC)

Paul (USA) bat Fritz (USA, n°5) : 6-4, 6-4

Evans (GBR, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-6 (5), 6-2

Tiafoe (USA, n°8) bat Martinez (ESP) : 6-4, 6-4



Rinderknech (FRA) bat Kovalik (SLQ, LL) : 6-4, 6-1

Shapovalov (CAN, n°3) bat Vavassori (ITA, Q) : 7-6 (1), 6-1

Fucsovics (CAN, n°7) - Van de Zandschulp (PBS)

Krajinovic (SER) - Auger-Aliassime (CAN, n°2)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Murray (GBR, WC) bat Durasovic (NOR, Q) : 6-1, 7-6 (7)

Paul (USA) bat Borg (SUE, WC) : 6-4, 6-2

Fritz (USA, n°5) bat Gerasimov (BIE, LL) : 6-4, 6-4



Evans (GBR, n°4) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat McDonald (USA) : 6-3, 3-6, 7-5

Martinez (ESP) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)

Tiafoe (USA, n°8) bat E.Ymer (SUE, WC) : 6-4, 7-6 (2)



Rinderknech (FRA) bat Bublik (KAZ, n°6) : 6-1, 2-0 abandon

Kovalik (SLQ, LL) bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (5), 6-4, 7-5

Vavassori (ITA, Q) bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Fucsovics (CAN, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-0

Van de Zandschulp (PBS) bat Serdarusic (CRO, LL) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Krajinovic (SER) bat Istomin (OUZ, Q) : 6-4, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye