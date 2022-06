Enfin ! Il aura donc fallu attendre jeudi midi pour voir Gilles Simon terminer son match du premier tour du tournoi de 'S-Hertogenbosch ! Le futur retraité, 134eme mondial, avait déjà dû attendre mardi pour conclure son dernier match des qualifications contre l'Allemand Lenz, en raison de la pluie qui a perturbé le programme du tournoi néerlandais. Quelques heures plus tard, il a débuté son match du premier tour contre l'Australien James Duckworth (71eme), mais les deux hommes ont été interrompus alors que le Français menait 6-4, 3-1. Alors qu'ils auraient dû reprendre la rencontre mercredi, elle a été reportée une nouvelle fois à cause de la pluie, sans jouer le moindre point, et les deux hommes sont donc revenus sur le court en tout début de programme ce jeudi pour conclure. Et c'est le Français qui l'a emporté, sur le score de 6-4, 7-6 en 2h08. Face à cet adversaire qu'il n'avait plus affronté depuis plus de sept ans, Gilles Simon a eu le dernier mot, même si le deuxième set fut plus difficile que le premier.

Simon sauve deux balles de set

Il a remporté la première manche en breakant à 3-3, alors qu'il avait dû sauver cinq balles de break dans le jeu précédent. Dans le deuxième, juste avant l'interruption due à la pluie de mardi donc, Simon avait breaké d'entrée pour mener 3-1. A la reprise, les deux joueurs ont parfaitement tenu leur service, jusqu'à 4-3 où Simon a cédé sur la première balle de débreak qu'il a eu à défendre du set (4-4)., mais c'était sans compter sur la pugnacité du Français, qui s'est arraché pour revenir à 5-5, et a fini par l'emporter 11-9 sur sa première balle de match, tout en ayant sauvé deux balles de set à 7-6 et 9-8. Mais le plus dur commence pour le joueur de 37 ans, qui va désormais devoir affronter celui qui sera n°1 mondial lundi prochain (Novak Djokovic va en effet perdre les points de sa victoire à Roland-Garros l'an passé, puisqu'il y a une semaine de décalage par rapport à cette année), Daniil Medvedev. Mais Simon a remporté ses trois confrontations avec le Russe (dont une au Queen's en 2019), et a déjà trois matchs sur gazon dans les jambes, alors que Medvedev n'en a pas.