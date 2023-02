On avait quitté Richard Gasquet il y a une semaine à Montpellier sur une défaite contre le nouveau crack du tennis masculin : Arthur Fils. Le Biterrois était de retour ce lundi avec son premier tour à l'ATP 500 de Rotterdam contre la tête de série n°7 : Pablo Carreno Busta. L'Espagnol n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière, et surtout, n'y arrive pas contre les Français. PBC a perdu - avec celui du jour - ses cinq dernières rencontres contre des Tricolores.

Ce lundi, il était pourtant bien rentré dans sa rencontre. Le 16ème joueur mondial avait remporté le premier set sur le score de 6-2 et avait même le break dans la deuxième manche. Ce qui semblait se présenter comme une victoire aisée s'est vite transformé en galère. Richard Gasquet a su augmenter son niveau de jeu - il n'avait pas gagné depuis son titre à Auckland au mois de janvier - afin de renverser l'Espagnol. Un excellent tie break remporté 7-2 et un troisième set parfaitement maîtrisé (6-2) pour venir à bout de son adversaire et de poursuivre son très bon début de saison.

Wawrinka ou Bublik au prochain tour

En huitièmes de finale, Richard Gasquet devrait avoir une chance d'atteindre les quarts de finale. Il sera opposé au vainqueur du duel entre Stan Wawrinka, toujours en dents de scie depuis son retour, et Alexander Bublik, défait sur ses neuf derniers matchs. Contre le Suisse, Richard Gasquet s'est imposé à trois reprises pour une seule victoire de Wawrinka. Il n'a jamais affronté le Kazakhstanais.