Après Hambourg, Saint-Pétersbourg et Vienne en 2020, Andrey Rublev a ajouté un quatrième tournoi ATP 500 à son palmarès. Le Russe a, en effet, remporté la finale du tournoi de Rotterdam aux dépens de Marton Fucsovics. L’entame de match a vu les deux joueurs être friables au service, le numéro 8 mondial écartant quatre balles de break dès le premier jeu avant d’en manquer deux sur la première mise en jeu du Hongrois. A partir de là, les deux finalistes ont montré plus d’application au service et la seule alerte est intervenue au douzième jeu quand Andrey Rublev a eu une première balle de set sur le service de son adversaire, qui l’a écartée pour obtenir un jeu décisif... qui s’est avéré à sens unique pour la tête de série numéro 4 du tournoi.

Rublev n’a pas baissé la pression

Un ascendant que le Russe a confirmé avec un break assez autoritaire dès le premier jeu du deuxième set. Le toujours important septième jeu a vu Andrey Rublev laisser échapper deux occasions de double break mais Marton Fucsovics, qui est passé par les qualifications pour entrer dans le tableau principal, n’a pas été une véritable menace tout au long de cette dernière manche, le Russe allant chercher la victoire sur son service à sa deuxième balle de match (7-6, 6-4 en 1h53’). Alors que le Hongrois perd sa deuxième finale sur le circuit ATP après Genève en 2018, Andrey Rublev remporte son huitième titre en carrière et conforte ainsi sa huitième place au classement ATP, qui est sa meilleure position depuis ses débuts sur le circuit.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 117 900€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Finale

Rublev (RUS, n°4) bat Fucsovics (HON, Q) : 7-6 (4), 6-4



Demi-finales

Fucsovics (HON, Q) bat Coric (CRO) : 6-4, 6-1

Rublev (RUS, n°4) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-3, 7-6 (2)