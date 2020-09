Six mois et demi après son dernier match sur le circuit ATP, Rafael Nadal a fait son grand retour ce mercredi, dans son jardin de Rome où il s'est déjà imposé neuf fois. Et le n°2 mondial n'a pas eu le moindre problème pour battre son compatriote Pablo Carreno Busta (18eme), qui débarquait tout juste de New York, où il a disputé les demi-finales de l'US Open vendredi dernier (défaite contre Zverev en cinq sets). Nadal s'est imposé 6-1, 6-1 en 1h13 sans jamais trembler. Le roi de la terre battue a certes eu une balle de break à défendre sur son tout premier jeu de service, mais il l'a sauvée, et a ensuite enchaîné avec un break à 2-1 et 4-1 sur sa première occasion. Dans le deuxième, Nadal n'a perdu que trois points sur son service et a breaké à 1-1, 3-1 et 5-1. Même s'il n'a servi que 49% de premières balles, le tenant du titre s'est globalement montré très solide pour un match de reprise. Le vainqueur du match entre Dusan Lajovic et Milos Raonic, son prochain adversaire, est prévenu !

Djokovic se relance

Novak Djokovic n'aura pas tergiversé longtemps. Disqualifié en 8eme de finale de l'US Open, le Serbe s'est repris en éliminant Salvatore Caruso pour son entrée en lice lors du Masters 1000 de Rome (6-3, 6-2). Un break dans le premier set, deux dans le second, aucune balle de break concédée et voilà le numéro 1 mondial qualifié en 1h24 pour les 8emes de finale du premier gros tournoi sur terre battue de la saison. Il affrontera son compatriote Filip Krajinovic pour la première fois depuis dix ans au prochain tour. Après une saison américaine sur dur assez fade, Marin Cilic semble monter en puissance sur la terre battue. Bousculé au 1er tour par Alexander Bublik, le Croate a cette fois été facile (6-2, 6-2) contre David Goffin, qui faisait ses débuts à Rome car tête de série. Solide sur son service en n'ayant à sauver aucune balle de break, l'actuel 40eme au classement ATP a fait deux fois le break dans chaque set, à chaque fois à 1-0 et 5-2, pour s'en sortir sans trembler face au Belge. Suite à cette victoire, Cilic aura un tour suivant plus clément contre Casper Ruud ou Lorenzo Sonego.

Les Italiens assurent à domicile

Dans le même temps, Matteo Berrettini a bien commencé son tournoi sur ses terres. Natif de Rome, l'Italien a mis une manche pour se mettre en route face à Federico Coria (7-5, 6-1), avant de prendre le meilleur de l'Argentin issu des qualifications. Pour son premier match sur terre battue après son 8eme de finale à l'US Open, le numéro 8 mondial a été breaké une fois dans le premier set, juste après avoir pris une première fois le service de Coria. Après un second break, Berrettini a été plus souverain ensuite en prenant deux fois le service de son adversaire, à 1-0 et 4-1, avant de conclure sur un jeu blanc. Au prochain tour, l'Italien affrontera Stefano Travaglia. Présent grâce à une wild card, ce dernier continue de surprendre à Rome. Après Taylor Fritz, l'Italien a dominé Borna Coric en deux manches (7-6, 7-5) et affrontera donc son compatriote en 8eme de finale.

Sinner s'offre Tsitsipas



Il y aura un troisième Italien en huitièmes de finale, en la personne de Jannik Sinner ! Le vainqueur du Masters des moins de 21 ans 2019, qui n'avait pas fait grand-chose depuis le début de la saison (un quart de finale à Rotterdam pour meilleur résultat), s'est rappelé au bon souvenir des fans de tennis, en s'offrant Stefanos Tsitsipas ! Le joueur de 19 ans (81eme mondial) s'est imposé 6-1, 6-7, 6-2 en 2h14 contre le n°6 mondial. Face à un Grec irrégulier au service ce mercredi (5 aces, 6 doubles-fautes, 59% de premières balles, 7 balles de breaks sauvées sur 14), le jeune Italien a déroulé dans le premier et le dernier set, avec cinq breaks réussis. La deuxième manche a en revanche été disputée, avec un Sinner qui a mené 3-0 puis 5-2, avant de perdre deux fois sa mise en jeu (5-6), puis débreaker au moment où Tsitsipas servait pour le set à 6-5. Le Grec a finalement empoché le deuxième set au tie-break, sur le score de 11-9, sur sa troisième occasion et après avoir sauvé deux balles de match à 7-6 et 9-8 ! Mais cela n'aura finalement servi à rien, et c'est donc Sinner qui affrontera Grigor Dimitrov. Le Bulgare, tête de série n°15, s'est offert la victoire la plus expéditive de la journée contre le Japonais Yoshihito Nishioka : 6-1, 6-0 en 55 minutes. Dimitrov a breaké à 1-0 et 3-0 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le deuxième pour s'imposer



(Avec A.S.)



ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue, 3 465 045€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Deuxième tour

Djokovic (SER, n°1) bat Caruso (ITA, WC) : 6-3, 6-2

Krajinovic (SER) bat Cecchinato (ITA, Q) : 6-4, 6-1

Musetti (ITA, Q) - Nishikori (JAP)

Koepfer (ALL, Q) - Monfils (FRA, n°5)



Berrettini (ITA, n°4) bat Coria (ARG, Q) : 7-5, 6-1

Travaglia (ITA, WC) bat Coric (CRO) : 7-6 (2), 7-5

Ruud (NOR) - Sonego (ITA)

Cilic (CRO) bat Goffin (BEL, n°6) : 6-2, 6-2



Fognini (ITA, n°7) - Humbert (FRA)

Martinez (ESP, Q) - Shapovalov (CAN)

Dimitrov (BUL, n°15) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-0

Sinner (ITA, WC) bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 6-1, 6-7 (9), 6-2



Schwartzman (ARG, n°8) - Millman (AUS)

Hurkacz (POL) - Rublev (RUS, n°9)

Raonic (CAN, n°13) - Lajovic (SER)

Nadal (ESP, n°2) bat Carreño Busta (ESP) : 6-1, 6-1



Premier tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Caruso (ITA, WC) bat Sandgren (USA, Q) : 3-6, 6-3, 7-6 (4)

Cecchinato (ITA, Q) bat Edmund (GBR) : 3-6, 7-6 (7), 6-2

Krajinovic (SER) bat Auger-Aliassime (CAN, n°16) : 6-4, 7-5



Musetti (ITA, Q) bat Wawrinka (SUI, n°10) : 6-0, 7-6 (2)

Nishikori (JAP) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-4, 7-6 (3)

Koepfer (ALL, Q) bat De Minaur (AUS) : 3-6, 6-3, 7-6 (5)

Monfils (FRA, n°5) - Bye



Berrettini (ITA, n°4) - Bye

Coria (ARG, Q) bat Struff (ALL) : 6-1, 7-6 (5)

Travaglia (ITA, WC) bat Fritz (USA) : 6-4, 7-6 (4)

Coric (CRO) bat Garin (CHI, n°14) : 6-4, 6-4



Ruud (NOR) bat Khachanov (RUS, n°11) : 6-3, 3-6, 6-1

Sonego (ITA) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-1

Cilic (CRO) bat Bublik (KAZ) : 6-7 (4), 6-2, 6-4

Goffin (BEL, n°6) - Bye



Fognini (ITA, n°7) - Bye

Humbert (FRA) bat Anderson (AFS, PR) : 6-3, 7-6 (5)

Martinez (ESP, Q) bat Querrey (USA) : 6-3, 7-6 (3)

Shapovalov (CAN) bat Pella (ARG) : 6-2, 6-3



Dimitrov (BUL, n°15) bat Mager (ITA, WC) : 7-5, 6-1

Nishioka (JAP) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 6-1

Sinner (ITA, WC) bat Paire (FRA) : 6-2, 6-1

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°8) - Bye

Millman (AUS) bat J.Sousa (POR, LL) : 7-5, 7-6 (2)

Hurkacz (POL) bat Evans (GBR) : 6-3, 3-6, 7-5

Rublev (RUS, n°9) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 6-4



Raonic (CAN, n°13) bat Mannarino (FRA) : 7-6 (3), 6-2

Lajovic (SER) bat Davidovich Fokina (ESP, Q) : 6-4, 6-4

Carreño Busta (ESP) - Bye

Nadal (ESP, n°2) - Bye