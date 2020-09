Battre Fabio Fognini à Rome, même sans tifosi, cela reste un bel exploit pour Ugo Humbert ! Le joueur français (42eme) a créé la sensation en éliminant le 13eme joueur mondial sur le score de de 7-5, 7-6 en 2h00 de jeu. Opéré des deux chevilles fin mai, le joueur italien n'est pas en grande forme, et avait d'ailleurs perdu d'entrée la semaine passée à Kitzbühel. Et le Messin en a parfaitement profité ! Le premier set a pourtant été très bizarre, avec six breaks lors des des six premiers jeux (3-3) ! Finalement, Humbert a eu le dernier mot en breakant (blanc) une dernière fois à 6-5. Le Français a ensuite mené 3-1 puis 5-3 dans la deuxième manche, mais Fognini a débreaké pour arracher le tie-break. Un jeu décisif que le Français a parfaitement maîtrisé (7-3) pour s'offrir cette victoire de prestige et un huitième de finale contre Denis Shapovalov, qu'il a battu en début d'année à Auckland. Humbert devrait, quoi qu'il arrive, décrocher son meilleur classement lundi prochain.

Big win for @HumbertUgo! 👏

He defeats Fognini 7-5, 7-6(4) and sets up a 🍿 clash with Denis Shapovalov in R3.



🎥: @TennisTV | #IBI20pic.twitter.com/OAZE41VuRY



— ATP Tour (@atptour) September 17, 2020





Schwartzman et Shapovalov en deux sets



Programmés en première rotation sur les courts du Foro Italico ce jeudi, Diego Schwartzman et Denis Shapovalov ont tous deux pris le dessus en deux sets sur leurs adversaires respectifs John Millman et Pedro Martinez. Schwartzman, tête de série numéro 8 de ce Masters 1000, s'est imposé 6-4, 7-6 (2h22) face à l'Australien. Toutefois, s'il a maîtrisé les débats dans le premier set, l'Argentin a souffert dans le second, avant de finalement s'en sortir au jeu décisif, nettement dominé (7-1) par le numéro 15 mondial. Le numéro 14 au classement ATP Shapovalov (les têtes de série ont été désignés avant la mise à jour de lundi au lendemain de l'US Open) s'est fait peur lui aussi dans la deuxième manche face au joueur espagnol issu des qualifications et classé au 109eme rang mondial. Mené 3-0, le finaliste avec son pays de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis a renversé la vapeur et n'a plus perdu qu'un seul jeu pour finalement s'imposer 6-4, 6-4 en 1h45 de jeu. Schwartzman sera opposé en huitièmes de finale au Polonais Hubert Hurkacz, qui a créé la surprise en sortant la tête de série n°12 et récent quart de finaliste de l'US Open, Andrey Rublev. Le 31eme mondial s'est imposé 7-6, 3-6, 6-2 en 1h59. Auteur de 15 aces durant cette partie, Hurkacz a mené 5-2 dans le premier set, puis Rublev est revenu à 5-5, et le Polonais s'est finalement imposé 8-6 au tie-break. Le Russe a ensuite eu besoin d'un seul break, à 1-0, pour empocher le deuxième set, mais il a complètement craqué dans le troisième, perdant son service à 2-1 et 5-2.

Roaring on in Rome 🐺@denis_shapo beats Martinez 6-4 6-4 to reach round 3!#IBI20 pic.twitter.com/mw87BGVcW9

— Tennis TV (@TennisTV) September 17, 2020





Lajovic s'offre Raonic et affrontera Nadal, Nishikori dehors



Rafael Nadal, facile vainqueur de Pablo Careno Busta mercredi, connait son adversaire en huitièmes de finale. Il s'agira de Dusan Lajovic, qu'il a déjà battu deux fois sur deux. Le Serbe a éliminé la tête de série n°13, Milos Raonic, en trois sets et 2h33 de jeu : 7-6, 4-6, 6-2. Lajovic a remporté le premier set au tie-break (7-3), avant de perdre le deuxième en étant breaké à 1-1 et 3-3 (il avait débreaké entre-temps). Il a en revanche déroulé dans le dernier, en prenant le service du Canadien (auteur de 10 doubles-fautes dans ce match) à 2-1 et 5-2. L'Italien Lorenzo Musetti, déjà tombeur de Stan Wawrinka au premier tour, a signé un deuxième exploit en sortant Kei Nishikori : 6-3, 6-4 en 1h35, en breakant à 2-1 dans le premier set et à 4-4 dans le deuxième, sans se faire breaker. Il affrontera Dominik Koepfer ou Gaël Monfils.



ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue, 3 465 045€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Deuxième tour

Djokovic (SER, n°1) bat Caruso (ITA, WC) : 6-3, 6-2

Krajinovic (SER) bat Cecchinato (ITA, Q) : 6-4, 6-1

Musetti (ITA, Q) - Nishikori (JAP)

Koepfer (ALL, Q) - Monfils (FRA, n°5)



Berrettini (ITA, n°4) bat Coria (ARG, Q) : 7-5, 6-1

Travaglia (ITA, WC) bat Coric (CRO) : 7-6 (2), 7-5

Ruud (NOR)bat Sonego (ITA) : 6-3, 6-4

Cilic (CRO) bat Goffin (BEL, n°6) : 6-2, 6-2



Humbert (FRA) bat Fognini (ITA, n°7) : 7-5, 7-6 (4)

Shapovalov (CAN) bat Martinez (ESP, Q) : 6-4, 6-4

Dimitrov (BUL, n°15) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-0

Sinner (ITA, WC) bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 6-1, 6-7 (9), 6-2



Schwartzman (ARG, n°8) bat Millman (AUS) : 6-4, 7-6 (1)

Hurkacz (POL) bat Rublev (RUS, n°9) : 7-6 (6), 3-6, 6-2

Lajovic (SER) bat Raonic (CAN, n°13) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Nadal (ESP, n°2) bat Carreño Busta (ESP) : 6-1, 6-1