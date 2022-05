Novak Djokovic confirme qu’il faudra compter sur lui à Roland-Garros. Après son élimination en demi-finale à Madrid face à Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial a fait un pas de plus à Rome. En effet, le Serbe s’est qualifié pour la finale du Masters 1000 organisé dans la capitale italienne aux dépens de Casper Ruud. Une rencontre que Novak Djokovic a démarré de manière impériale. Dès sa première balle de break, dans le premier jeu du match, la tête de série numéro 1 a pris le service du Norvégien. Pas inquiété sur sa mise en jeu, le Serbe a récidivé pour mener quatre jeux à rien. Au bord de concéder cette première manche, Casper Ruud a eu un sursaut d’orgueil. En effet, alors que Novak Djokovic servait pour conclure, le 10eme mondial est allé chercher sa première balle de débreak et n’a pas laissé passer l’occasion de réduire son retard. Ce n’était toutefois qu’un contretemps pour le numéro 1 mondial, qui a conclu sur son service à sa deuxième balle de set. L’entame de la deuxième manche a connu un scenario bien différent de celle de la première.

Welcome to the 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ wins club!

Djokovic is the fifth man in the Open Era to achieve this milestone 👏@DjokerNole | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/lQwIVN7Dpo



— ATP Tour (@atptour) May 14, 2022





Djokovic fait craquer Ruud



En effet, Novak Djokovic a dû faire preuve de patience. Casper Ruud a serré le jeu et n’a pas laissé la moindre brèche dans laquelle la tête de série numéro 1 aurait pu s’engouffrer. Le résultat a été un score de trois jeux partout sans la moindre balle de break à signaler. C’est alors que la donne a changé car Novak Djokovic a haussé le ton. Mettant plus de pression sur Casper Ruud, le Serbe a fait céder ce dernier. Après avoir écarté trois balles de break, le Norvégien a cédé. Ayant alors pris l’ascendant dans le jeu, le numéro 1 mondial a fondu sur sa proie et conclu la rencontre sur le service de son adversaire et à la première balle de match (6-4, 6-3 en 1h43’). Un succès qui est rien d’autre que le 1000eme dans sa carrière et qui lui permet de se qualifier pour sa deuxième finale de l’année, après la déception de la défaite à Belgrade. L’occasion pour Novak Djokovic de mettre un terme à une disette de six mois sans titre, mais Stefanos Tsitsipas sera décidé à contrecarrer les plans du Serbe.