Novak Djokovic avait un compte à régler. Alors que Daniil Medvedev l’a privé d’un Grand Chelem calendaire en septembre dernier lors de la finale de l’US Open, le numéro 1 mondial n’a pas manqué l’occasion de prendre sa revanche sur son dauphin au classement ATP. Sur un court central de l’Accor Arena de Paris-Bercy et devant un public souvent passablement dissipé, le Serbe a su trouver les réponses pour venir à bout du Russe. Il faut dire que Daniil Medvedev a démarré parfaitement cette finale du Rolex Paris Masters avec le break dès le tout premier jeu. Toutefois, un moment d’égarement et un jeu blanc encaissé sur son service a permis au numéro 1 mondial de revenir à deux jeux partout. Ce dernier a même eu l’occasion de prendre l’ascendant dans cette première manche mais le septième jeu a permis au numéro 2 mondial de reprendre l’ascendant pour ensuite remporter le set à sa première occasion.

Dos au mur, Novak Djokovic ne voulait pas revivre la désillusion de Flushing Meadows et une défaite en trois manches sèches. Solide sur son service, le Serbe n’a eu qu’une seule balle de break dans le deuxième set et a su la convertir pour mener trois jeux à un. Ne parvenant pas à faire trembler le Serbe sur son service, Daniil Medvedev s’est résigné à le voir revenir à un set partout mais pas sans combattre. En effet, Novak Djokovic a connu bien des difficultés à conclure cette deuxième manche, devant écarter trois balles de débreak avant d’obtenir sa première balle de set. Le Russe en a écarté deux avant de finalement céder et se retrouver embarqué dans une dernière manche de tous les dangers. Si les deux joueurs ont tout d’abord tenu leur service pour se retrouver à deux jeux partout, on a alors senti Daniil Medvedev sortir progressivement du match.

Face à un adversaire qui l’a toujours plus mis en difficulté, le Russe a perdu le fil. Le résultat a été deux balles de break pour Novak Djokovic, qui n’en a pas manqué une pour mener fort logiquement cinq jeux à deux. L’orgueil a alors parlé pour le Russe, qui a profité des difficultés pour conclure de son adversaire et a effacé un de ses deux breaks de retard. Toutefois, le numéro 1 mondial a fini par avoir le dernier mot sur l’engagement de son dauphin et a conclu cette finale à sa première occasion (4-6, 6-3, 6-3 en 2h16’). Après 2009, 2013, 2014, 2015 et 2019, Novak Djokovic ajoute son nom au palmarès du Rolex Paris Masters pour la sixième fois et succède ainsi à Daniil Medvedev. Le Serbe prend surtout un ascendant sur un de ses principaux rivaux en vue du Masters de Turin.



