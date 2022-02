La première place mondiale ? Rafael Nadal l'assure, il n'y pense plus. Cette semaine, l'Espagnol se trouve du côté d'Acapulco et d'ailleurs, c'est aussi cette semaine qu'un changement de numéro un mondial pourrait avoir lieu. Le Russe Daniil Medvedev, présent également du côté d'Acapulco, pourrait monter sur le trône, au détriment du Serbe Novak Djokovic, actuellement du côté de Dubaï. Quant à Nadal, il vit cela de loin. Le recordman du nombre de tournois du Grand Chelem, avec un total de 21 titres depuis celui de l'édition 2022 de l'Open d'Australie le mois dernier, a longtemps occupé cette fameuse première place. Le joueur, aujourd'hui âgé de 35 ans, pense que tout cela est bel et bien derrière lui. L'Espagnol, qui n'a pas eu trop de soucis à se sortir de son premier tour du côté du tournoi ATP 500 d'Acapulco au Mexique, occupe la cinquième place du classement ATP, avec un total de 150 points de retard sur la quatrième place, actuellement occupée par le Grec Stefanos Tsitsipas, et 1587 d'avance sur l'Italien Matteo Berrettini, sixième joueur mondial.

Nadal n'a plus été numéro un mondial depuis plus de deux ans



Présent lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match, Nadal s'est exprimé sur cette fameuse place de numéro un mondial, dans des propos rapportés par l'AFP : "Je pense que c'est désormais une époque révolue. Mes problèmes physiques m'empêchent malheureusement de pouvoir encore espérer redevenir numéro un. Je me suis parfois senti en position d'être le numéro un mais ma condition physique ne me le permettait pas. Aujourd'hui, mes objectifs sont différents, je ne vais pas poursuivre ce but, ce serait une erreur de persévérer." Avant de remporter l'Open d'Australie cette année, le Majorquin venait de passer un peu plus de quatre mois éloigné des courts en raison d'une blessure à son pied gauche. C'est le 18 août 2008 que Rafael Nadal avait été, pour la toute première fois, numéro un mondial. Une position qu'il n'a plus jamais connue depuis le 10 janvier 2020.