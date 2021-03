Le Masters 1000 de Miami débute bien pour le clan français. En effet, Pierre-Hugues Herbert sera bien au rendez-vous du deuxième tour. Restant sur une finale à Marseille, le Français a enchaîné lors de son entrée en lice sur les courts floridiens face à Paulo Sousa. Le Portugais a été très vite pris à la gorge, cédant son service d’entrée pour être mené très vite trois jeux à rien. Si le 111eme mondial a assuré sur sa deuxième mise en jeu, le Tricolore a repris son rythme pour aligner de nouveau trois jeux de suite et remporter sans coup férir la première manche.

Une mainmise que le 74eme mondial aurait pu confirmer dès le premier jeu du deuxième set mais Paulo Sousa est entré dans son match, écartant deux balles de break avant de tenir tête au Français et, même, s’offrir ses deux premières balles de break dans le sixième jeu. Toutefois, le Portugais a manqué le coche et l’a très vite regretté. En effet, dans la foulée, Pierre-Hugues Herbert a fait le break avant de mettre un terme aux débats sur la mise en jeu suivante de son adversaire (6-1, 6-3 en 1h06’) et de rejoindre Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 11 du tournoi, au deuxième tour. Alexei Popyrin, tombeur de Feliciano Lopez (6-4, 7-6 en 1h24’) a fait de même et affrontera Reilly Opelka, tête de série numéro 30, au tour suivant.

Gaston passe également l’obstacle



A l’image de Pierre-Hugues Herbert, Hugo Gaston s’est qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Miami, une première dans un tournoi de cette catégorie pour le joueur de 20 ans. Pour y parvenir, le 162eme mondial est venu à bout en deux manches de Dominik Koepfer. Si les deux joueurs ont tenu leur service lors des trois premiers jeux, le Français a ensuite justifié l’invitation attribuée par les organisateurs, breakant à deux reprises un adversaire qui a fait appel au soigneurs en milieu de première manche pour prendre l’ascendant. S’il a breaké le premier dans le deuxième set, Hugo Gaston a vu son adversaire revenir immédiatement à hauteur dans une tentative de se relancer mais l’Allemand a ensuite perdu quatre jeux consécutifs, permettant à Hugo Gaston de servir conclure la rencontre à cinq jeux à deux.

Mais, après avoir laissé échapper une balle de match, le Français a vacillé, perdant un de ses deux breaks d’avance. Ne cédant pas sous la pression, le 162eme mondial n’a pas laissé passer sa chance une deuxième fois (6-1, 6-4 en 1h08’), avec la tête de série numéro 21 Jannik Sinner qui sera sur son chemin au deuxième tour. Yen-Hsun Lu, tombeur en deux manches de Sam Querrey (6-3, 6-4 en 1h11’), sera le premier adversaire de la tête de série numéro 1, Daniil Medvedev.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Lu (TAI) bat Querrey (USA) : 6-3, 6-4

Popyrin (AUS) bat Lopez (ESP) : 6-4, 7-6 (4)

Opelka (USA, n°30) - Bye



Evans (GBR, n°19) - Bye

Tiafoe (USA) bat Travaglia (ITA) : 5-7, 6-4, 6-2

Escobedo (USA, Q) bat Lorenzi (ITA, Q) : 6-3, 6-2

Lajovic (SER, n°16) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°11) - Bye

Herbert (FRA) bat P.Sousa (POR) : 6-1, 6-3

McDonald (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 6-3, 4-6, 6-3

Isner (USA, n°18) - Bye



Struff (ALL, n°31) - Bye

Berankis (LIT) bat Gaio (ITA, LL) : 7-6 (4), 6-2

Harris (AFS) bat Nava (USA, Q) : 6-4, 7-6 (7)

Bautista Agut (ESP, n°7) - Bye



A.Zverev (ALL, n°3) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-4, 2-6, 7-5

M.Ymer (SUE) bat Tabilo (CHI, Q) : 6-3, 6-1

Basilashvili (GEO, n°27) - Bye



Sinner (ITA, n°21) - Bye

Gaston (FRA, WC) bat Koepfer (ALL) : 6-1, 6-4

Hanfmann (ALL) bat Johnson (USA) : 7-5, 6-2

Khachanov (RUS, n°14) - Bye



Dimitrov (BUL, n°9) - Bye

Norrie (GBR) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 3-6, 7-5

Giron (USA) bat Paul (USA) : 7-6 (5), 6-4

Fritz (USA, n°22) - Bye



Bublik (KAZ, n°32) - Bye

Djere (SER) bat Vesely (RTC) : 6-3, 5-7, 6-1

Duckworth (AUS) bat M.Zverev (ALL, Q) : 6-2, 4-6, 6-4

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°5) - Bye

Caruso (ITA) - Uchiyama (JAP)

Kecmanovic (SER) - Broady (GBR, Q)

Mannarino (FRA, n°25) - Bye



Karatsev (RUS, n°17) - Bye

Draper (GBR, WC) - Kukushkin (KAZ)

Korda (USA) - Albot (MOL)

Fognini (ITA, n°10) - Bye



Garin (CHI, n°13) - Bye

Cilic (CRO) - Coria (ARG)

Mmoh (USA, WC) - Musetti (ITA)

Paire (FRA, n°23) - Bye



Fucsovics (HON, n°29) - Bye

Mochizuki (JAP, Q) - Kokkinakis (AUS, Q)

Martinez (ESP) - Sandgren (USA)

Rublev (RUS, n°4) - Bye



Shapovalov (CAN, n°6) - Bye

Kwon (CdS) - Ivashka (BIE)

Chardy (FRA) - Kudla (USA)

Hurkacz (POL, n°26) - Bye



Humbert (FRA, n°20) - Bye

O'Connell (AUS) - J.Sousa (POR)

Thompson (AUS) - Delbonis (ARG)

Raonic (CAN, n°12) - Bye



De Minaur (AUS, n°15) - Bye

Galan (COL) - Seyboth Wild (BRE, Q)

Fratangelo (USA, Q) - Verdasco (ESP)

Sonego (ITA, n°24) - Bye



Nishikori (JAP, n°28) - Bye

Bedene (SLO) - Fabbiano (ITA, Q)

Anderson (AFS) - Monteiro (BRE)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye