Après Novak Djokovic et Daniil Medvedev, Alexander Zverev est lui aussi assuré de disputer les demi-finales du Masters de Turin ! Le joueur allemand, qui avait battu Matteo Berrettini sur abandon pour son premier match, avant de perdre au tie-break du troisième set contre Medvedev pour son deuxième, a disposé de Hubert Hurkacz en deux manches pour son dernier match comptant pour le groupe rouge. Face au Polonais, qu'il n'avait affronté (et battu) qu'une fois, en mai 2019 sur la terre de Madrid, Zverev s'est imposé 6-2, 6-4 en 1h03. Le n°3 mondial a fait valoir sa supériorité et n'a jamais été inquiété lors de cette partie. Si les deux joueurs ont servi 11 aces chacun, l'Allemand n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, alors que le n°9 mondial en a eu sept. Zverev a réussi à en convertir trois : à 0-0 et 2-0 dans le premier set, et à 4-4 dans le deuxième. Avec seulement 8 fautes directes au compteur, contre 20 pour Hurkacz, le champion olympique a livré une copie quasi-parfaite. Le voici donc en demi-finales du Masters pour la troisième fois de sa carrière (après 2018 et 2019) en cinq participations. Et Zverev connait déjà son adversaire puisqu'il s'agira du n°1 mondial Novak Djokovic ! Le Serbe disputera sa dixième demi-finale samedi, et partira avec les faveurs des pronostics, au vu de son classement et de son bilan contre le joueur allemand (7-3 au total, 2-1 en salle). Quant à Hubert Hurkacz (24 ans), sa très belle saison 2021 se termine ce jeudi. Une saison qui l'a vu passer de la 35eme à la 9eme place mondiale, et remporter les trois finales auxquelles il a participé, à Delray Beach, à Metz et surtout au Masters 1000 de Miami. Confirmera-t-il en 2022 ?

MASTERS ATP 2021

Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)



Phase de groupes



Groupe Rouge

1- Daniil Medvedev (RUS, n°2) : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIE

2- Alexander Zverev (ALL, n°3) : 2 victoires, 1 défaite, 5 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIE

3- Jannik Sinner (ITA, n°9) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

4- Hubert Hurkacz (POL, n°7) : 0 victoire, 3 défaites, 1 set gagné, 6 sets perdus

5- Matteo Berrettini (ITA, n°6) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus >>> FORFAIT



Dimanche 14 novembre 2021

Medvedev (RUS, n°2) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

A.Zverev (ALL, n°3) bat Berrettini (ITA, n°6) : 7-6 (7), 1-0 abandon



Mardi 16 novembre 2021

Medvedev (RUS, n°2) bat Zverev (ALL, n°3) : 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6)

Sinner (ITA, n°9) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-2, 6-2



Jeudi 18 novembre 2021

A.Zverev (ALL, n°3) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-2, 6-4

21h00 : Medvedev (RUS, n°2) - Sinner (ITA, n°9)