MASTERS DE LONDRES (Grande-Bretagne, Nitto ATP Finals, dur, 8 143 838€)

Demi-finales

Première participation et première finale pour Stefanos Tsitsipas ! Le Grec, qui n’a chuté que face à Rafael Nadal en phase de groupes, a pris le meilleur sur un Roger Federer qui n’était la plupart du temps que l’ombre de lui-même sur le court de l’O2 Arena de Londres. Si l’ancien numéro 1 mondial a démarré fort le match en s’offrant une balle de break dès le premier jeu, il s’est ensuite effondré pour concéder trop facilement sa mise en jeu. Un break qui aura été mis à rude épreuve dans le septième jeu, où Stefanos Tsitsipas a dû sauver trois balles de débreak face à un Roger Federer qui s’est rebiffé. Le Suisse a fait de même dans le dernier jeu de la manche, manquant deux opportunités de recoller avant de céder à la septième balle de set (6-3 en 47 minutes). Le deuxième set a commencé quasiment à l’identique par rapport au premier avec un break rapide du Grec mais, cette fois, Roger Federer a su recoller... pour mieux céder dans la foulée son service. Un troisième break en trois jeux qui a été le tournant de cette demi-finale car le Suisse n’a jamais pu revenir à hauteur, malgré un sursaut d’orgueil et deux balles de débreak dans l’ultime jeu du match. Mais, pas déstabilisé, Stefanos Tsitsipas a serré le jeu et enchaîné quatre points consécutifs pour mettre un terme à cette demi-finale à sens unique (6-3, 6-4 en 1h36’) dont Roger Federer ressort éminemment frustré. Le Grec, pour sa part, va pouvoir préparer la première finale de sa carrière à un tel niveau, face à Dominic Thiem ou au tenant du titre Alexander Zverev.bat Roger Federer (SUI) : 6-3, 6-4Dominic Thiem (AUT) - Alexander Zverev (ALL)