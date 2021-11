Daniil Medvedev se serait sans doute passé d'un match sans enjeu en trois sets se terminant à 23h30, mais il n'a pas réussi à faire autrement. Le Russe a déroulé son tennis, puis a galéré, avant de faire un peu n'importe quoi, mais c'est finalement lui qui s'est imposé 6-0, 6-7, 7-6 en 2h31 contre Jannik Sinner au Masters ATP de Turin. Le n°2 mondial était pourtant assuré de finir en tête du groupe rouge avant ce match et le n°11 mondial assuré d'être éliminé, mais les deux joueurs ont tout de même tout donné et ont offert un joli spectacle au public turinois. Pourtant, Sinner n'y était pas du tout dans le premier set. Le jeune Italien, en difficulté en revers et au service, est passé totalement à côté, se faisant breaker à 0-0, 2-0 et 4-0 sans se créer la moindre occasion sur le service du Russe, qui n'a perdu que trois points sur sa mise en jeu. Heureusement pour le public, leur favori s'est réveillé dans la deuxième manche, où il a sauvé une balle de break d'entrée, avant de prendre le service adverse à 2-1. Mais Medvedev a immédiatement débreaké (3-3) et tout s'est finalement joué au tie-break, où Sinner, qu'on a vu haranguer le public comme rarement, l'a emporté 7-5 sur sa première balle de set.

Superb 😎



The moment @DaniilMedwed defeated Sinner in his second final set tiebreak of the week! pic.twitter.com/h76mCXgNyd

— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2021





Medvedev à la Kyrgios



Dans le troisième set, c'est encore le jeune Italien qui a fait le break en premier (4-2), et Medvedev a alors commencé un drôle de numéro "à la Kyrgios", en ne servant que des premières balles très fortes en mode "ça passe ou ça casse". Il a réussi à garder son service de cette façon, et même à débreaker pour revenir à 4-4. Face à un Sinner un peu décontenancé par ce comportement, le vainqueur du dernier US Open s'est finalement imposé 10-8 au tie-break sur sa deuxième balle de match, alors que son adversaire s'en est créé deux également à 6-5 et 8-7. Daniil Medvedev termine donc cette phase de poules avec trois victoires et défiera samedi le vainqueur du match entre Casper Ruud et Andrey Rublev pour une place en finale. Quant à Sinner, il va désormais aller disputer la Coupe Davis avec l'Italie. Mais sur le plan individuel, sa saison restera excellente, avec un gain de 25 places au classement depuis janvier, et des victoires au Great Ocean Road Open de Melbourne, à Washington, à Sofia et à Anvers, et une finale au Masters 1000 de Miami.



MASTERS ATP 2021

Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)



Phase de groupes



Groupe Rouge

1- Daniil Medvedev (RUS, n°2) : 3 victoires, 0 défaite, 6 sets gagnés, 3 sets perdus >>> QUALIFIE

2- Alexander Zverev (ALL, n°3) : 2 victoires, 1 défaite, 5 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIE

3- Jannik Sinner (ITA, n°9) : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus

4- Hubert Hurkacz (POL, n°7) : 0 victoire, 3 défaites, 1 set gagné, 6 sets perdus

5- Matteo Berrettini (ITA, n°6) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus >>> FORFAIT



Dimanche 14 novembre 2021

Medvedev (RUS, n°2) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

A.Zverev (ALL, n°3) bat Berrettini (ITA, n°6) : 7-6 (7), 1-0 abandon



Mardi 16 novembre 2021

Medvedev (RUS, n°2) bat Zverev (ALL, n°3) : 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6)

Sinner (ITA, n°9) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-2, 6-2



Jeudi 18 novembre 2021

A.Zverev (ALL, n°3) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-2, 6-4

Medvedev (RUS, n°2) bat Sinner (ITA, n°9) : 6-0, 6-7 (5), 7-6 (8)