Ce mardi au 2eme tour du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a vu son vœu exaucé. Celui de ne pas jouer sa rencontre contre Miomir Kecmanovic en même temps que la rencontre opposant à partir de 21h le Real Madrid à Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions au Santiago-Bernabeu de la capitale ibère. En revanche sur le court, son souhait aurait probablement été de se défaire de son adversaire plus aisément. Pourtant, le scénario du premier set laissait présager d'une correction avec un sévère 6-1 infligé au Serbe en seulement 37 minutes, au bénéfice entre autres de retours imparables sur les mises en jeu de Miomir Kecmanovic.







Cependant, ce fut une toute autre paire de manches dans le second acte où Rafael Nadal a soufflé le chaud et le froid. Incapable de servir le moindre ace dans le premier set, l'Espagnol en a lâché trois. Comme le nombre de doubles fautes commises. Le bras du dernier vainqueur de l'Open d'Australie a vacillé car si il a été en mesure de confisquer le service du 32eme mondial, il a également été breaké à deux reprises. En revanche, le Majorquin a su faire la différence dans le jeu décisif, s'adjugeant à 4-4 trois points d'affilée pour le gain du match au terme de près de deux heures de jeu (1h57). Au tour suivant, la tête de série numéro 3 du tournoi madrilène affrontera le Belge David Goffin, tombeur du Néerlandais Botic Van de Zandschulp.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Monfils (FRA) : 6-3, 6-2

Murray (GBR, WC) bat Shapovalov (CAN, n°14) : 6-1, 3-6, 6-2

Hurkacz (POL, n°12) - Davidovich Fokina (ESP)

Lajovic (SER, Q) bat Ruud (NOR, n°5) : 7-6 (7), 2-6, 6-4



Nadal (ESP, n°3) bat Kecmanovic (SER) : 6-1, 7-6(4)

Goffin (BEL, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-4, 6-2

Norrie (GBR, n°9) bat Isner (USA) : 6-4, (5)6-7, 6-4

Alcaraz (ESP, n°7) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 7-5



Rublev (RUS, n°6) bat Draper (GBR, WC) : 2-6, 6-4, 7-5

Evans (GBR) bat Bautista Agut (ESP, n°17) : 6-3, 5-7, 7-6 (2)

Schwartzman (ARG, n°13) - Dimitrov (BUL)

Pouille (FRA, WC) - Tsitsipas (GRE, n°4)



Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Garin (CHI)

De Minaur (AUS) - Sinner (ITA, n°10)

Korda (USA) - Musetti (ITA, Q)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Cilic (CRO) : 4-6, 6-4, 6-4