Rafael Nadal est passé par toutes les émotions mais sera bien en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Le Majorquin, opposé à David Goffin, a fini par avoir le dernier mot dans une rencontre au final irrespirable. Le Belge, issu des qualifications, a pris le meilleur départ avec le break dès le cinquième jeu mais Rafael Nadal a recollé dans la foulée. Après avoir écarté une nouvelle balle de break, le numéro 4 mondial a fini par prendre à nouveau le service de David Goffin pour ensuite traduire son ascendant au tableau d’affichage.

La deuxième manche a vu le « Taureau de Manacor » prendre immédiatement l’avantage, prenant le service du 60eme mondial sur un jeu blanc pour mener trois jeux à un. Pas inquiété au service, Rafael Nadal a eu une première balle de match sur l’engagement de son adversaire puis une deuxième sur son propre service.





Nadal a dû sauver quatre balles de match



Toutefois, l’Espagnol n’a pas su conclure et, perdant deux fois de suite son service et quatre jeux d’affilée, il s’est retrouvé emmené dans un troisième set de tous les dangers. D’entrée, Rafael Nadal a eu deux balles de break mais sans en convertir un seule et l’occasion ne s’est alors plus présentée. La conclusion logique a donc été un jeu décisif que le Majorquin a bien entamé avec quatre points de suite mais David Goffin a surenchéri avec cinq points remportés à la suite pour avoir sa première balle de match. Au total, le Belge en a eu quatre mais toutes ont été sauvées par Rafael Nadal, dont deux sur des amortis parfaitement réalisés malgré la pression. Toutefois, après avoir tenu le choc sur une première occasion de conclure pour son adversaire, David Goffin a fini par céder sur une balle d’un rien dans le couloir (6-3, 5-7, 7-6 en 3h13’). Avec cette victoire, Rafael Nadal se rapproche d’un choc des générations face à Carlos Alcaraz, qui défie Cameron Norrie dans le dernier huitième de finale.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) - Hurkacz (POL, n°12)

Nadal (ESP, n°3) - Norrie (GBR, n°9) ou Alcaraz (ESP, n°7)

Rublev (RUS, n°6) - Tsitsipas (GRE, n°4)

Auger-Aliassime (CAN, n°8) - A.Zverev (ALL, n°2)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Murray (GBR, WC) : forfait

Hurkacz (POL, n°12) bat Lajovic (SER, Q) : 7-5, 6-3

Nadal (ESP, n°3) bat Goffin (BEL, Q) : 6-3, 5-7, 7-6 (9)

Norrie (GBR, n°9) - Alcaraz (ESP, n°7)



Rublev (RUS, n°6) bat Evans (GBR) : 7-6 (7), 7-5

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Dimitrov (BUL) : 6-3, 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°8) bat Sinner (ITA, n°10) : 6-1, 6-2

A.Zverev (ALL, n°2) bat Musetti (ITA, Q) : 6-3, 1-0 abandon