ATP - Madrid : A.Zverev a su inverser la tendance face à Berrettini

Alexander Zverev se sent décidément à l’aise à Madrid. Sacré dans la capitale espagnole en 2018, l’Allemand a ajouté une deuxième fois le Masters 1000 disputé sur la terre battue madrilène à son palmarès. Pour ce faire, le numéro 6 mondial a remporté un bras de fer long de quasiment trois heures face à Matteo Berrettini. L’Allemand a eu l’opportunité de faire en premier le break mais c’est bien l’Italien qui a pu prendre l’ascendant dans un huitième jeu rondement mené. Mais ce dernier n’a toutefois pas su garder la main très longtemps, Alexander Zverev revenant à hauteur dans l’instant pour emmener ensuite son adversaire au jeu décisif. Parfaitement lancé en remportant les cinq premiers points, Matteo Berrettini a ensuite baissé de pied pour manquer deux balles de set. Profitant de l’opportunité, l’Allemand a alors eu à son tour une balle pour empocher la première manche sans toutefois parvenir à la convertir sur le service de son adversaire.

A force d’insister, c’est bien Matteo Berrettini qui a fait la différence. Si le premier set a été marqué par deux breaks, il a fallu attendre longtemps pour voir un des deux joueurs prendre l’ascendant dans le deuxième. En effet, les deux joueurs ont été intouchables au service pendant les six premiers jeux.

A.Zverev a su se relancer



Mais, un potentiel premier Masters 1000 pour sa première finale dans un tournoi de cette catégorie a peut-être scié les jambes de Matteo Berrettini. C’est bien l’Italien qui a montré les premiers signes de nervosité, concédant une balle de break à Alexander Zverev dans le septième jeu. Mais c’est sur la mise en jeu suivante du 10eme joueur mondial que l’Allemand a fini par faire mouche. Dans la foulée et sans forcer, le 6eme joueur mondial a fait son retard dans cette finale. L’entame de la dernière manche a retrouvé l’équilibre du début des deux premières mais, dans le quatrième jeu, Matteo Berrettini a laissé échapper une balle de break. Une erreur qu’Alexander Zverev n’a pas laissé passer, allant chercher dans la foulée le service de son adversaire. N’ayant alors plus l’opportunité de recoller, c’est sur son service que l’Italien a concédé la défaite. En effet, à sa deuxième balle de match, Alexander Zverev a conclu cette finale (6-7, 6-4, 6-3 en 2h42’) pour remporter son quinzième titre en carrière, le deuxième en 2021 après Acapulco et son quatrième Masters 1000. Vainqueur à Belgrade plus tôt cette année, Matteo Berrettini manque l’occasion de signer le plus beau succès de sa carrière mais fait le plein de confiance avant de rallier Rome pour évoluer sur ses terres.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Tenant du titre (en 2019) : Novak Djokovic (SER)



Finale

A.Zverev (ALL, n°5) bat Berrettini (ITA, n°8) : 6-7 (8), 6-4, 6-3



Demi-finales

A.Zverev (ALL, n°5) bat Thiem (AUT, n°3) : 6-3, 6-4

Berrettini (ITA, n°8) bat Ruud (NOR) : 6-4, 6-4



Quarts de finale

A.Zverev (ALL, n°5) bat Nadal (ESP, n°1) : 6-4, 6-4

Thiem (AUT, n°3) bat Isner (USA) : 3-6, 6-3, 6-4

Ruud (NOR) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-1

Berrettini (ITA, n°8) bat Garin (CHI, n°16) : 5-7, 6-3, 6-0