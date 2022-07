Dominc Thiem s’arrête aux portes des demi-finales. L’Autrichien, qui reste sur un dernier carré à Gstaad, s’est incliné face à Yannick Hanfmann en trois manches. Le début de match a été très équilibré mais la donne a changé dans le sixième jeu. En effet, c’est à ce moment que Dominic Thiem a eu les trois premières balles de break mais sans parvenir à en tirer parti. Yannick Hanfmann, quant à lui, a eu moins de scrupules à convertir sa première occasion de prendre le service de l’Autrichien afin de mener cinq jeux à trois. Les deux joueurs tenant alors leurs engagements, l’Allemand a conclu le premier set sur un jeu blanc. La réaction de l’ancien numéro 3 mondial n’a pas tardé. En effet, Dominic Thiem a démarré la deuxième manche tambour battant. Prenant d’entrée le service du 140eme mondial, le local de l’étape a vite mené trois jeux à rien.

What a match 🤩@YannickHanfmann takes out the home favourite Thiem 6-4 3-6 6-4 and moves into the #GeneraliOpen semi-finals! pic.twitter.com/RzYGrhsGPu