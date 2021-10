Paire sorti d'entrée



Il faut se faire une raison : Benoît Paire est retombé dans ses travers. Déjà sorti d'entrée à l'US Open en août dernier, l'Avignonnais parvenu en quarts de finale à Cincinnati dix jours avant de tomber dès le premier tour à New York traverse assurément une mauvaise passe de nouveau. En atteste sa défaite face à Frances Tiafoe (6-4, 6-4, 1h03 de jeu), jeudi soir pour ses débuts dans le Masters 1000 californien. Malgré des maux de ventre qui ne lui ont pas empêché de glisser à l'oreille de son adversaire au filet après la balle de match qu'il allait aller "faire la fête", le 50eme mondial a bien résisté en début de match face au 49eme au classement. Breaké à deux reprises, Paire avait même su recoller à chaque fois. Pas la troisième en revanche. Il faut dire qu'en perdant dix points de suite, le Français pouvait difficilement s'en sortir une fois de plus. Pire : il a tout de suite cédé sa mise en jeu de nouveau, dès le premier jeu de la seconde manche, et ne s'en est jamais remis. Jet de raquette, point de pénalité, Paire n'y était plus. Comme il ne pouvait plus rien espérer face à un Tiafoe redevenu très solide, lui, sur ses jeux de service.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

McDonald (USA) bat Duckworth (AUS) : 6-3, 6-3

Giron (USA) - Van de Zandschulp (PBS, Q)

Krajinovic (SER, n°27) - Bye



Dimitrov (BUL, n°23) - Bye

Altmaier (AUT) bat Querrey (USA) : 6-2, 6-4

Daniel (JAP) bat Kohlschreiber (ALL) : 6-2, 6-4

Opelka (USA, n°16) - Bye



Shapovalov (CAN, n°9) - Bye

Pospisil (CAN) bat Wolf (USA, WC) : 6-4, 4-6, 6-4

Caruso (ITA, Q) bat Svajda (USA, WC) : 6-3, 6-1

Karatsev (RUS, n°19) - Bye



Korda (USA, n°32) - Bye

Tiafoe (USA) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Popyrin (AUS) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 7-6 (4)

Hurkacz (POL, n°8) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Taberner (ESP) bat Munar (ESP) : 6-3, 6-3

Paul (USA) bat Lopez (ESP) : 6-3, 7-6 (3)

Lajovic (SER, n°28) - Bye



Norrie (GBR, n°21) - Bye

Monteiro (BRE) - Sandgren (USA)

Kwon (CdS) - Pella (ARG)

Bautista Agut (ESP, n°15) - Bye



Schwartzman (ARG, n°11) - Bye

Cressy (USA, Q) bat Djere (SER) : 6-7 (3), 6-1, 7-5

Nishikori (JAP) bat Sousa (POR, Q) : 6-7 (5), 6-3, 6-2

Evans (GBR, n°19) - Bye



Harris (AFS, n°26) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Carballes Baena (ESP) bat Olivo (ARG, Q) : 7-5, 7-5

Ruud (NOR, n°6) - Bye



Berrettini (ITA, n°5) - Bye

Kudla (USA) - Tabilo (CHI, Q)

Coria (ARG) - Nakhashima (JAP)

Fritz (USA, n°31) - Bye



Isner (USA, n°20) - Bye

Delbonis (ARG) - Nishioka (JAP)

Sock (USA, WC) - Millman (AUS)

Sinner (ITA, n°10) - Bye



Monfils (FRA, n°14) - Bye

Fucsovics (HON) - Mager (ITA)

Anderson (AFS) - Thompson (AUS)

Sonego (ITA, n°17) - Bye



Alcaraz (ESP, n°30) - Bye

Murray (GBR, WC) - Mannarino (FRA)

Ilkel (TUR, Q) - Brooksby (USA)

A.Zverev (ALL, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°7) - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Musetti (ITA)

Gerasimov (BIE) - Eubanks (USA, Q)

Basilashvili (GEO, n°29) - Bye



Khachanov (RUS, n°24) - Bye

Koepfer (ALL) - Ruusuvuori (FIN)

Bagnis (ARG) - Gomez (EQU, Q)

Carreno Busta (ESP, n°12) - Bye



Garin (CHI, n°13) - Bye

Rune (DAN, WC) - Escobedo (USA, Q)

Vukic (AUS, Q) - Andujar (ESP)

De Minaur (AUS, n°22) - Bye



Fognini (ITA, n°25) - Bye

Struff (ALL) - Galan (COL)

Martinez (ESP) - Marcora (ITA, Q)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye