Nick Kyrgios confirme que le gazon lui sied à merveille. Revenu d’une pause de deux mois à l’occasion du tournoi de Stuttgart, dont il a atteint les demi-finales, l’Australien a réalisé une performance de tout premier ordre à Halle. En effet, le 65eme joueur mondial a dominé Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2, en huitièmes de finale. Une rencontre dont l’entame a vu les deux joueurs être imperturbables au service, avec aucun d’entre-eux qui n’a concédé plus d’un point par jeu. Toutefois, la donne a changé dès le dixième quand le Grec a haussé le ton mais sans parvenir à conclure le set sur le service de l’Australien. Le numéro 6 mondial a toutefois eu de la suite dans les idées et, à la quatrième occasion, a pu breaker Nick Kyrgios et empocher le premier set. La réaction de l’Australien a été immédiate.

Kyrgios a su saisir sa chance



Au terme d’un jeu au long cours, avec sept égalités, le natif de Canberra a breaké la tête de série numéro 2 à Halle. Un avantage qui aurait pu être doublé dès le cinquième jeu mais c’est au septième que Nick Kyrgios est allé chercher ce double break. Sur un jeu blanc, le 65eme joueur mondial est revenu à hauteur. La dernière manche, quant à elle, a débuté un peu comme la première sauf que, cette fois, chacun des deux joueurs a eu très tôt deux opportunités de prendre le service de l’autre. Toutefois, au dernier moment, Nick Kyrgios a su prendre l’ascendant sur Stefanos Tsitsipas puis conclure sur un dernier jeu blanc (5-7, 6-2, 6-4 en 2h06’). Une victoire qui lui permet de rejoindre la tête de série numéro 6 Pablo Carreño-Busta en quarts de finale. L’Espagnol a pris le meilleur sur Sebastian Korda en trois manches (6-4, 0-6, 6-3 en 1h40’).