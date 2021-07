Hugo Gaston va devoir attendre pour inscrire une première ligne à son palmarès. Le Français, 155eme mondiale, s’est incliné en finale du tournoi ATP de Gstaad face à la tête de série numéro 1 Casper Ruud. Pourtant, le Tricolore a tout de suite mis en difficulté son adversaire, obtenant cinq balles de break sur ses deux premiers jeux de service. Mais, à trop laisser passer ces occasions, le Norvégien a répondu et fait le break dans le quatrième jeu. La réponse d’Hugo Gaston a été immédiate avec le débreak mais le 14eme mondial a repris l’avantage avant de serrer le jeu. A sa deuxième balle de set, la tête de série numéro 1 a remporté la première manche.

D’entrée, Casper Ruud a intensifié la pression sur son adversaire, ce qui s’est matérialisé par le break dans le troisième jeu après avoir manqué deux opportunités dans le premier jeu. Hugo Gaston ne s’est pas laissé abattre et a tenté de revenir, écartant quatre balles de double break mais manquant surtout quatre opportunités de recoller. A force d’insister et au terme d’un jeu marathon aux dix égalités, le Norvégien a corsé l’addition. Dans la foulée, Casper Ruud a conclu la rencontre au service (6-3, 6-2 en 1h36’) et remporte son troisième titre en 2021 après Genève et Bastad.



GSTAAD (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



Finale

Ruud (NOR, n°3) bat Gaston (FRA) : 6-3, 6-2



Demi-finales

Ruud (NOR, n°3) bat Kopriva (RTC, Q) : 6-3, 6-0

Gaston (FRA) bat Djere (SER, n°7) : 3-6, 6-3, 6-3



Quarts de finale

Kopriva (RTC, Q) bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-0

Ruud (NOR, n°3) bat Paire (FRA, n°6) : 6-2, 5-7, 6-3

Gaston (FRA) bat Garin (CHI, n°4) : 6-4, 1-6, 7-6 (11)

Djere (SER, n°7) bat Rinderknech (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 6-4



Huitièmes de finale

Kopriva (RTC, Q) bat Shapovalov (CAN, n°1) : 2-6, 6-3, 6-2

M.Ymer (SUE) bat Lopez (ESP, n°8) : 6-7 (6), 7-6 (7), 6-4

Ruud (NOR, n°3) bat Novak (AUT) : 6-4, 7-6 (5)

Paire (FRA, n°6) bat Griekspoor (PBS) : 6-4, abandon



Gaston (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-0, 6-7 (2), 7-6 (3)

Garin (CHI, n°4) bat Polmans (AUS) : 6-3, 6-0

Djere (SER, n°7) bat Bergs (BEL, Q) : 6-2, 4-6, 6-2

Rinderknech (FRA) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-2, 6-4



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Kopriva (RTC, Q) bat Nikles (SUI, WC) : 6-2, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Couacaud (FRA, LL) : 4-6, 6-3, 6-3

Lopez (ESP, n°8) bat Huesler (SUI) : 6-4, 4-6, 6-5 abandon



Ruud (NOR, n°3) - Bye

Novak (AUT) bat Zuk (POL, LL) : 6-4, 6-4

Griekspoor (PBS) bat Londero (ARG) : 7-5, 4-6, 7-6 (1)

Paire (FRA, n°6) bat Kovalik (SLQ) : 6-3, 7-6 (2)



Delbonis (ARG, n°5) bat Riedi (SUI, WC) : 6-3, 6-3

Gaston (FRA) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 6-2

Polmans (AUS) bat Ehrat (SUI, Q) : 7-5, 6-3

Garin (CHI, n°4) - Bye



Djere (SER, n°7) bat Seyboth Wild (BRE) : 6-4, 6-3

Bergs (BEL, Q) bat Otte (ALL, Q) : 7-6 (3), 6-1

Rinderknech (FRA) bat Stricker (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye