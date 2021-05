Le tombeur de Roger Federer ne verra pas la finale à Genève. Pablo Andujar, 75eme mondial, n'a rien pu faire face à Casper Ruud, 21eme mondial et tête de série n°3 du tournoi suisse. Le Norvégien de 22 ans, qui sera l'un des joueurs outsiders à suivre pendant Roland-Garros, s'est imposé 6-3, 6-2 en 1h19, après un match très solide où il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Auteur de 2 aces et 69% de premières balles (aucune double-faute), Ruud a breaké à 1-1 et 5-3 dans le premier set et à 2-1 et 5-2 dans le deuxième. Il disputera donc sa quatrième finale (la quatrième sur terre battue), après son succès à Buenos Aires en 2020 et ses défaites à Houston en 2019 et Santiago en 2020, et est assuré de gagner cinq places au prochain classement pour se retrouver 16eme.

Shapovalov attendait cela depuis 18 mois !

Quatrième finale pour Ruud et première depuis 18 mois pour Denis Shapovalov. Tête de série numéro 2 du tournoi, le jeune Canadien s'est imposé en deux sets (6-4, 7-5, 1h43 de jeu) vendredi dans la seconde demi-finale face à l'Uruguayen Pablo Cuevas. Un succès tout sauf évident pour le le numéro 15 mondial, breaké dans les deux manches par son adversaire, qui lui permettra samedi de disputer sa première finale (Coupe Davis exclue) depuis sa défaite face à Novak Djokovic à Bercy en novembre 2019 . La deuxième à l'époque pour Shapovalov, qui s'était imposé pour la première fois de sa vie, à Stockholm (Suède) le mois précédent. En cas de succès samedi face au Norvégien (les deux hommes ne se sont encore jamais affrontés), le demi-finaliste à Dubaï en mars dernier ajouterait donc lui aussi un deuxième trophée à son palmarès.

GENÈVE (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Alexander Zverev (ALL)



Finale

Ruud (NOR, n°3) - Shapovalov (CAN, n°2)



Demi-finales

Ruud (NOR, n°3) bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°2) bat Cuevas (URU, Q) : 6-4, 7-5



Quarts de finale

Andujar (ESP) bat Stricker (SUI, WC) : 4-6, 6-4, 6-4

Ruud (NOR, n°3) bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-1, 6-4

Cuevas (URU, Q) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 7-6 (3), 6-3

Shapovalov (CAN, n°2) bat Djere (SER) : 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Andujar (ESP) bat Federer (SUI, n°1) : 6-4, 4-6, 6-4

Stricker (SUI, WC) bat Fucsovics (HON) : 7-5, 6-4

Ruud (NOR, n°3) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-2

Koepfer (ALL) bat Lopez (ESP) : 7-5, 7-6 (1), 6-3



Cuevas (URU, Q) bat Cazaux (FRA, WC) : 6-2, 6-4

Dimitrov (BUL, WC, n°4) bat Ivashka (BIE, Q) : 6-4, 6-4

Djere (SER) bat Fognini (ITA, n°6) : 6-3, 6-7 (2), 6-1

Shapovalov (CAN, n°2) bat Cecchinato (ITA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1



1er tour

Federer (SUI, n°1) – Bye

Andujar (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-0, 6-4

Stricker (SUI, WC) bat Cilic (CRO) : 7-6 (5), 6-1

Fucsovics (HON) bat Laaksonen (SUI, Q) : 7-5, 7-5



Ruud (NOR, n°3) – Bye

Sandgren (USA) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-4

Lopez (ESP) bat Altmaier (ALL, LL) : 7-6 (5), 6-4

Koepfer (ALL) bat Paire (FRA, n°7) : 6-7 (8), 7-6 (5), 6-4



Cazaux (FRA, WC) bat Mannarino (FRA, n°8) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Cuevas (URU, Q) bat Opelka (USA) : 7-6 (5), 6-2

Ivashka (BIE, Q) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye



Fognini (ITA, n°6) bat Pella (ARG) : 6-2, 6-2

Djere (SER) bat Monteiro (BRE) : 6-7 (7), 6-3, 7-5

Cecchinato (ITA, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 3-0 abandon

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye