C’est un retour qui a finalement fait un flop. Après une première apparition sur dur à Doha en mars dernier, Roger Federer a renoué avec la surface qui lui a donné le moins de bonheur dans sa carrière, la terre battue. Mais, alors qu’il n’avait pas évolué sur l’ocre depuis l’édition 2019 de Roland-Garros, l’ancien numéro 1 mondial a été éliminé dès son entrée en lice dans le tournoi ATP de Genève par Pablo Andujar.

Un revers qui, il ne le cache pas, le déçoit. « J'attendais vraiment mieux de moi, notamment par rapport aux entraînements que j'avais livrés dernièrement, même ceux que j'avais livrés ici, a ainsi déclaré le Bâlois en conférence de presse. J'ai eu un set et demi bon, pas plus. J'ai eu trop de hauts, trop de bas. » Toutefois, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Roger Federer tente de tirer du positif de ce retour sur le circuit après un retrait de deux mois. « C’est bon d’être de retour. Le positif, c’est que je peux rejouer au tennis, a ainsi déclaré le numéro 8 mondial. Mais quand vous perdez un match comme ça, ce n’est jamais un bon sentiment. »

Federer sans concession et focalisé sur Wimbledon



Roger Federer n’est pas du genre à se chercher d’excuses et, à la sortie du match face à Pablo Andujar, le Suisse assure que le résultat est logique. « On sait que le tennis peut être brutal parfois, mais je pense que je ne méritais pas de passer en fin de compte, a résumé le Bâlois. Il ne s’est pas passé assez de choses dans mon jeu pour que ce soit le cas. »

Assurant avoir « bien trop raté, alors que les occasions étaient là », la tête de série numéro 1 du tournoi de Genève a salué la performance de l’Espagnol qui « a bien joué tout au long du match ». Une saison sur terre battue qui va le mener à Roland-Garros, même si Roger Federer aurait « souhaité rester et jouer plus de matchs pour les gens ici, parce que l’ambiance, malgré les circonstances, est très bonne et qu’ils semblaient très heureux de me voir ici ». Interrogé sur ses ambitions pour les Internationaux de France, qui démarrent le 30 mai prochains, Roger Federer est très clair : « Roland-Garros n’est pas mon objectif ». En quête d’un neuvième titre à Wimbledon, le Suisse confirme que « l’objectif, c’est le gazon ». « Donc j’ai encore du temps », a-t-il conclu. Mais, à 39 ans, le temps est sans doute quelque chose de très rare pour lui.