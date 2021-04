Il n'y aura pas de Français en demi-finales du tournoi ATP 250 d'Estoril au Portugal, sur terre battue. Ce vendredi, les deux derniers représentants tricolores ont été éliminés au stade des quarts de finale. Ugo Humbert, 31eme joueur mondial et tête de série n°3, a été sorti par l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 48eme joueur mondial et tête de série n°8, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h20 de jeu. Dans la première manche, après avoir sauvé une balle de break d'entrée, le Français s'y est repris à deux fois avant de breaker son adversaire pour mener 2-0. Incapable de confirmer, il a même perdu ses deux services suivants, pour se retrouver ensuite mené 2-4. L'Espagnol a su garder son avantage jusqu'au bout pour remporter ce premier set (6-4). Dans la deuxième manche, Ugo Humbert a sauvé une première balle avant de céder son service d'entrée. Malgré un débreak à 2-3, il a de nouveau été breaké, au plus mauvais des moments, à 4-4, avant de céder la rencontre, sur un jeu blanc (6-4). En demi-finales, Alejandro Davidovich Fokina retrouvera un compatriote.

Moutet n'a pas vraiment fait le poids



En effet, l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, 46eme joueur mondial et tête de série n°7, a éliminé l'autre Français, à savoir Corentin Moutet, 73eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h50 de jeu. Dans la première manche, rapidement double breaké, le Français a retardé l'échéance, débreakant une fois à 2-5 alors que son adversaire s'était pourtant procuré une première balle de set. Un répit de courte durée et l'Espagnol a conclu cette première manche sur sa mis en jeu suivante, malgré deux balles de débreak sauvées (6-4). Dans la deuxième et dernière manche, après quatre premiers jeux équilibrés, le Français a cédé ses trois dernières mises en jeu, malgré un débreak et deux balles d'un autre débreak non converties. Finalement, son adversaire s'y est repris à trois fois mais il a fini par conclure (6-3). L'autre demi-finale verra s'affronter le Croate Marin Cilic, 42eme joueur mondial et tête de série n°6, qui a profité de l'abandon du Sud-Africain Kevin Anderson, 105eme joueur mondial, après une manche (7-6 (7)) et 57 minutes de jeu, au Britannique Cameron Norrie, 50eme joueur mondial, qui s'est offert le scalp du Chilien Cristian Garin, 22eme joueur mondial et tête de série n°2, en trois manches (3-6, 7-5, 6-3) et 2h30 de jeu.



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Demi-finales

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) - Davidovich Fokina (ESP, n°8)

Cilic (CRO, n°6) - Norrie (GBR)



Quarts de finale

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Humbert (FRA, n°3) : 6-4, 6-4

Cilic (CRO, n°6) bat Anderson (AFS) : 7-6 (7), abandon

Norrie (GBR) bat Garin (CHI, n°2) : 3-6, 7-5, 6-3



8emes de finale

Moutet (FRA) bat Shapovalov (CAN, WC, n°1) : 6-4, 2-6, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Herbert (FRA) : 6-2, 7-6 (3)

Humbert (FRA, n°3) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 3-6, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Chardy (FRA) : 6-1, 6-2



Cilic (CRO, n°6) bat Borges (POR, Q) : 6-7 (5), 6-4, 6-4

Anderson (AFS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-6 (4)

Norrie (GBR) bat Martinez (ESP, Q) : 4-6, 7-6 (1), 7-5

Garin (CHI, n°2) bat Gasquet (FRA) : forfait



Premier tour

Shapovalov (CAN, WC, n°1) – Bye

Moutet (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (7), 6-4

Herbert (FRA) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Verdasco (ESP) : 6-3, 6-3



Humbert (FRA, n°3) – Bye

Cecchinato (ITA) bat Harris (AFS, WC) : 6-3, 6-4

Chardy (FRA) bat Munar (ESP, Q) : 3-6, 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Andujar (ESP) : 6-3, 4-6, 6-1



Cilic (CRO, n°6) bat Alcaraz (ESP, Q) : 6-3, 1-6, 6-4

Borges (POR, Q) bat Thompson (AUS) : 7-6 (5), 6-3

Anderson (AFS) bat Tiafoe (USA) : 4-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP, LL) - Bye



Martinez (ESP, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-3, 6-0

Norrie (GBR) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Gasquet (FRA) bat Londero (ARG) : 6-3, 7-5

Garin (CHI, n°2) - Bye