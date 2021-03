Retour gagnant pour Richard Gasquet, acte 2 ! Opposé à Marco Cecchinato, lundi, à Dubaï, pour son deuxième retour à la compétition en sept jours, le Français, facile vainqueur en deux sets (6-4, 6-2), ne s'est pas manqué. La semaine dernière déjà, à Doha, le Biterrois avait retrouvé les courts après une blessure (à un pied) qui l'avait contraint notamment à renoncer à l'Open d'Australie. Un gros mois après sa dernière sortie (et sa première en 2021), à Melbourne mais à l'occasion du Murray River Open uniquement, Gasquet avait alors su éviter le piège (victoire 6-4, 6-4) constitué pour un match de rentrée par le Slovène Rola, 165eme au classement mondial. Malheureusement pour le joueur français de 34 ans, il avait immédiatement dû s'arrêter. Rattrapé par ses problèmes physiques, il ne s'était même pas présenté pour son deuxième match, qui devait l'opposer à Andrey Rublev.

Hurkacz attend Gasquet, sauf nouveau forfait de ce dernier...



Gasquet avait alors donné rendez-vous à Dubaï, une semaine après ce forfait de Doha. Il a répondu présent, et s'est imposé encore plus facilement (6-4, 6-2) aux dépens de Marco Cecchinato, de surcroît bien mieux classé que Rola (89eme). Face à l'ancien demi-finaliste à Roland-Garros, le 49eme au classement, vainqueur lundi de son 550eme match sur le circuit, a pris rapidement les devants. Il a encore fait mieux dans la seconde manche, en prenant cette fois d'entrée le service de l'Italien, avant de réussir le double break un peu plus tard et de terminer le travail sans trembler. Un succès très propre d'un Gasquet sérieux et appliqué, qu'attend maintenant le Polonais Hubert Hurkacz, tête de série numéro 13, au tour suivant. En espérant cette fois que notre représentant pourra enchaîner.



DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS, ATP 500, dur extérieur, 1 714 022€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Thiem (AUT, n°1) - Harris (AFS, Q)

Davidovich Fokina (ESP) - Krajinovic (SER,n°14)

Coric (CRO, n°10) - Bedene (SLO)

Nishikori (JAP) - Goffin (BEL, n°5)



Shapovalov (CAN, n°3) - Struff (ALL)

Gasquet (FRA) - Hurkacz (POL, n°13)

De Minaur (AUS, n°9) - Chardy (FRA)

Popyrin (AUS, WC) - Khachanov (RUS, n°8)



Sonego (ITA, n°17) - Zapata Miralles (ESP, Q)

Karatsev (RUS, WC) - Evans (GBR, n°12)

Sinner (ITA, n°16) - Bublik (KAZ)

Ebden (AUS) - Bautista Agut (ESP, n°4)



Carreno Busta (ESP, n°6) - Pospisil (CAN) ou Fucsovics (HUN)

Jaziri (TUN, WC) - Lajovic (SER, n°11)

Fritz (USA, n°15) - Basilashvili (GEO)

Ruusuvuori (FIN, Q) ou Thompson (AUS) - Rublev (RUS, n°2)





1er tour

Thiem (AUT, n°1) - Bye

Harris (AFS, Q) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (5), 6-4, 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Albot (MOL, LL) : 6-4, 6-4

Krajinovic (SER,n°14) -Bye



Coric (CRO, n°10) -Bye

Bedene (SLO) bat Bhambri (IND, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Nishikori (JAP) bat Opelka (USA) : 3-6, 6-3, 6-4

Goffin (BEL, n°5) - Bye



Shapovalov (CAN, n°3) - Bye

Struff (ALL) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 6-3, 6-2

Gasquet (FRA) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-2

Hurkacz (POL, n°13) - Bye



De Minaur (AUS, n°9) - Bye

Chardy (FRA) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-4

Popyrin (AUS, WC) bat Novak (AUT, WC) : 7-6 (3), 7-5

Khachanov (RUS, n°8) - Bye



Sonego (ITA, n°17) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-4

Karatsev (RUS, WC) bat Gerasimov (BIE) : 6è4, 6-4

Evans (GBR, n°12) - Bye



Sinner (ITA, n°16) - Bye

Bublik (KAZ) bat Nishioka (JAP) : 6-4, 7-6 (4)

Ebden (AUS) - Bye

Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye



Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye

Pospisil (CAN) - Fucsovics (HUN)

Jaziri (TUN, WC) bat Tsonga (FRA) : 3-3 abandon

Lajovic (SER, n°11) - Bye



Fritz (USA, n°15) - Bye

Basilashvili (GEO) - Bye

Ruusuvuori (FIN, Q) - Thompson (AUS)

Rublev (RUS, n°2) - Bye