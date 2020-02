Décidément, Benoît Paire et Marin Cilic ont beaucoup de mal à se départager ces derniers temps. Un mois après que le Croate a brisé les espoirs du Français de briller à Melbourne en s’imposant au super tie-break à l’Open d’Australie, c’est cette fois un jeu décisif au troisième et dernier set qui a décidé du vainqueur (2-6, 7-5, 7-6). Et Paire, battu lors des six dernières confrontations face à Cilic, en a profité pour prendre sa revanche à l’issue d’un tie-break qu’il a survolé (7-1). A 6-2, 5-3 pour son adversaire, puis 6-2, 5-4 et deux balles de match contre lui, plus tôt dans cette partie qui a duré 2h36 au total, l’Avignonnais devait pourtant être à des années lumières de se dire qu’il allait se venger de sa défaite en Australie de janvier.

Paire retrouvera Gasquet au deuxième tour



Mais au même titre qu’il a encore écarté deux opportunités pour Cilic de conclure la partie, dans la dernière manche, le 21eme mondial, certes bien aidé par les cadeaux du Croate (avec notamment une double-faute sur la deuxième de ses quatre balles de match), a à chaque fois réussi à s’en sortir pour décrocher le droit de jouer son avenir dans ce jeu décisif de la dernière manche. Et en sortir nettement vainqueur devant un Cilic au bord de la crise de nerfs à force de laisser passer autant d’opportunités de conclure et d’offrir tant de points importants sur des erreurs parfois grossières. Miraculé pour ses débuts dans le tournoi, Paire poursuit donc sa route, avec pour prochain adversaire l’un de ses compatriotes Richard Gasquet. Une bonne nouvelle pour les Bleus, certains d’avoir au moins un représentant en quarts de finale.



DUBAI (Emirats arabes unis, ATP 500, dur extérieur, 2 576 590€)

Tenant du titre : Roger Federer (SUI)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-1, 6-2

Kohlschreiber (ALL) bat Safwat (EGY, WC) : 4-6, 6-4, 6-0

Novak (AUT, Q) bat Gunneswaran (IND, WC) : 6-4, 6-3

Khachanov (RUS, n°7) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (2), 6-1



Monfils (FRA, n°3) bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5

Uchiyama (JAP, Q) bat Lu (TAI) : 3-6, 6-1, 6-2

Gasquet (FRA) bat Harris (AFS, Q) : 7-6 (5), 6-4

Paire (FRA, n°8) bat Cilic (CRO) : 2-6, 7-5, 7-6 (1)



Rublev (RUS, n°6) bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-4

Krajinovic (SER) bat J.Sousa (POR) : 4-6, 6-3, 6-3

Nishioka (JAP) - Herbert (FRA)

Evans (GBR) - Fognini (ITA, n°4)



Bautista Agut (ESP, n°5) - Struff (ALL)

Basilashvili (GEO) - Berankis (LIT)

Bublik (KAZ) bat Hurkacz (POL) : 6-2, 7-5

Carreño Busta (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°2)