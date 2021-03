On salivait à l'avance de voir Richard Gasquet, vainqueur de son premier match depuis quatre mois lundi, affronter Andrey Rublev, impressionnant vainqueur du tournoi de Rotterdam dimanche, en huitièmes de finale à Doha ce mercredi. Mais la rencontre n'aura pas lieu. Une heure avant leur entrée sur le court, le Français a déclaré forfait, pour une raison encore inconnue. Cela devait être la première confrontation entre le n°8 et le n°50 mondial, et l'occasion de voir si Gasquet était totalement rétabli, lui qui avait déclaré forfait juste avant son entrée en lice à l'Open d'Australie en raison d'une blessure à un pied. Andrey Rublev sera opposé à Marton Fuscovics, qu'il vient de battre en finale à Rotterdam, ou Lloyd Harris.

Bautista Agut défiera Thiem

La tête de série n°5 du tournoi, Roberto Bautista Agut, sera également au rendez-vous des quarts de finale, après sa victoire 6-4, 6-3 en 1h10 contre Alexander Bublik. L'Espagnol n'a pas eu la moindre balle de break à défendre lors de cette partie, et a pris le service du Kazakh (auteur de 11 aces) à 5-4 dans le premier set et à 4-3 dans le deuxième. Il affrontera au tour suivant Dominic Thiem. L'Autrichien, tête de série n°1, s'est en effet défait d'Aslan Karatsev, le surprenant demi-finaliste de l'Open d'Australie, invité par les organisateurs qataris. Il s'est imposé 6-7, 6-3, 6-2 en 1h57. Thiem a sauvé les deux balles de break que s'est procuré le Russe pendant ce match (à 4-2 en sa faveur dans le deuxième set) mais a perdu la première manche au tie-break, sur le score de 7-5 alors qu'il a mené 5-2. Il a ensuite breaké à 1-0 dans le deuxième set et à 0-0 et 3-1 dans le troisième pour l'emporter et donc rejoindre "RBA" en huitièmes.

Shapovalov remporte le duel 100% canadien



Denis Shapovalov s'est également qualifié pour les quarts de finale, en dominant son compatriote Vasek Pospisil. Le n°11 mondial l'a emporté 7-5, 6-4 en 1h44 contre le n°67, grâce notamment à son excellent service, qui lui a permis de remporter sept points gratuits sur des aces et de n'avoir aucune balle de break à défendre. "Shapo" a breaké à 5-5 dans la première manche et à 3-3 dans la deuxième, et le voici donc en quarts de finale, où il affrontera l'Américain Taylor Harry Fritz, 33eme joueur mondial, tombeur du Belge David Goffin, 14eme joueur mondial et tête de série n°6, en trois manches (6-1, 5-7, 7-6 (9)) et 2h37 de jeu.

Federer, retour gagnant



Son dernier match sur le circuit ATP remontait au 30 janvier 2020. Plus d'un an plus tard, Roger Federer a parfaitement bien négocié son grand retour avec une victoire, mais une victoire difficile. Ce mercredi, le Suisse, 6eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Doha au Qatar, sur dur extérieur, en venant à bout du Britannique Daniel Evans, 28eme joueur mondial, en trois manches (7-6 (8), 3-6, 7-5) et 2h26 de jeu. Lors de la première manche, le Britannique a été le seul à se procurer une balle de break, avant que les deux hommes ne se dirigent vers un tie-break. Dans ce jeu décisif, Evans s'est procuré une première balle de set, avant de céder sur la troisième balle de son adversaire (6-7 (8)). Dans la deuxième manche, malgré une balle de break d'entrée et une balle de débreak à 3-1, Roger Federer n'a pas pu empêcher son adversaire de recoller à une manche partout, sur un ultime jeu blanc (6-3). Enfin, dans l'ultime set, le moins bien classé des deux s'est procuré deux balles de break à 3-3, sans parvenir à en convertir une seule. Finalement, c'est donc lui qui a été malmené sur son propre service, en toute fin de rencontre. Après avoir dû sauver une balle de match, sur son service, à 4-5, Daniel Evans a fini par céder sur son jeu de service suivant (5-7).



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 747 883€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Huitièmes de finale

Thiem (AUT, n°1) bat Karatsev (RUS, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Bublik (KAZ) : 6-4, 6-3

Rublev (RUS, n°3) bat Gasquet (FRA) : forfait

Fucsovics (HON) - Harris (AFS, Q)



Fritz (USA) bat Goffin (BEL, n°6) : 6-1, 5-7, 7-6 (9)

Shapovalov (CAN, n°4) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-4

Basilashvili (GEO) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-2, 6-2

Federer (SUI, n°2) bat Evans (GBR) : 7-6 (8), 3-6, 7-5



1er tour

Thiem (AUT, n°1) - Bye

Karatsev (RUS, WC) bat Zayid (QAT, WC) : 6-4, 6-0

Bublik (KAZ) bat Ramanathan (IND, Q) : 6-4, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Opelka (USA) : 4-6, 6-3, 6-4



Rublev (RUS, n°3) - Bye

Gasquet (FRA) bat Rola (SLO, Q) : 6-4, 6-4

Fucsovics (HON) bat Lajovic (SER) : 7-6 (3), 6-3

Harris (AFS, Q) bat Wawrinka (SUI, n°7) : 7-6 (3), 6-7 (6), 7-5



Goffin (BEL, n°6) bat Krajinovic (SER) : 6-4, 6-4

Fritz (USA) bat Sonego (ITA) : 7-6 (5), 6-4

Pospisil (CAN) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Jaziri (TUN, WC) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-2, 7-5

Basilashvili (GEO) bat Millman (AUS) : 2-6, 6-4, 6-2

Evans (GBR) bat Chardy (FRA) : 6-4, 1-6, 6-2

Federer (SUI, n°2) - Bye