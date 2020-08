Et à la fin, c'est bien Novak Djokovic qui gagne. Ce samedi, le Serbe, numéro un mondial et tête de série n°1, a remporté le Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York et disputé sur dur extérieur, en battant, en finale, le Canadien Milos Raonic, 30eme joueur mondial, en trois manches (1-6, 6-3, 6-4) et 2h02 de jeu. Le début de rencontre avait donc pourtant été particulièrement compliqué pour le Serbe. En grande difficulté au service et toujours gêné par son cou, Novak Djokovic a dû sauver une première balle de break dès son premier jeu de service, avant ensuite de céder ses deux dernières mises en jeu et donc le set (1-6). Dans le deuxième set, les deux hommes ont fait jeu égal, sans rien lâcher, jusqu'à ce que le Canadien craque le premier, en cédant son service à 3-2. Derrière, il n'en fallait pas plus au numéro un mondial, qui a conclu à sa première tentative, pour égaliser à une manche partout (6-3). Dans le troisième et dernier set, la tête de série n°1 est finalement retombée dans ses travers en cédant alors son service, à 0-1.

Djokovic ne compte plus ses records



Un avantage que Milos Raonic n'a pas su bonifier, puisque dans la foulée, il s'est alors fait débreaker, sur un jeu blanc. Derrière, à son tour en grande difficulté au service, le 30eme joueur mondial a bien failli céder un deuxième service consécutif blanc. Finalement, il s'est battu pour sauver deux nouvelles balles de break, avant de céder sur la troisième. Là encore, le Serbe n'a rien lâché et a conservé cet avantage jusqu'au bout. Toutefois, au moment de servir, Novak Djokovic s'est fait une petite frayeur, en devant sauver une nouvelle balle de break. Ce n'était donc que partie remise, puisque dans ce même jeu, le numéro un mondial a fini par conclure cette rencontre, sur sa première balle de match (6-4). Avec ce 35eme titre en Masters 1000, le Serbe égale Rafael Nadal, recordman des titres dans cette catégorie de tournois. Derrière, Roger Federer suit avec 28 trophées. Dans l'histoire du tennis, seul Novak Djokovic a remporté tous les Masters 1000. Désormais, il les a même remportés au moins deux fois. Avec désormais 80 titres à son palmarès, le Serbe entre également dans un cercle très fermé. Seuls Jimmy Connors (109 titres), Roger Federer (103 titres), Ivan Lendl (94 titres) et Rafael Nadal (85 titres) ont fait mieux que lui.

Djokovic reste invaincu cette saison



De plus, le numéro un mondial en profite pour continuer son incroyable début de saison, lui qui est toujours invaincu avec désormais 23 victoires en autant de rencontres disputées. De son côté, Milos Raonic, qui en est désormais à onze défaites en autant de rencontres disputées contre le Serbe, n'a remporté aucune de ses sept dernières finales disputées sur le circuit principal. Dans sa carrière, il compte huit titres en 23 finales jouées, en tout. Au niveau du classement ATP, Novak Djokovic (33 ans) consolide forcément sa place de numéro un mondial, alors que le deuxième meilleur Canadien Milos Raonic (29 ans), ancien numéro 3 mondial, remonte à la 18eme place, avec un gain de douze positions. Prochain rendez-vous, l'US Open. Nul doute que ces deux hommes, surtout Novak Djokovic en quête d'un 18eme titre du Grand Chelem, feront partie des grands favoris à la victoire finale.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Finale

Djokovic (SER, n°1) bat Raonic (CAN) : 1-6, 6-3, 6-4



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) bat Bautista Agut (ESP, n°8) : 4-6, 6-4, 7-6 (0)

Raonic (CAN) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 7-6, 6-3



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL) : 6-3, 6-1

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Medvedev (RUS, n°3) : 1-6, 6-4, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Opelka (USA) : 5-6 abandon

Raonic (CAN) bat Krajinovic (SER) : 4-6, 7-6 (2), 7-5