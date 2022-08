A peine quelques heures de tournoi et déjà plus aucun Français au Masters 1000 de Cincinnati. Benjamin Bonzi, seul tricolore en lice dans l'Ohio, a pris la porte d'entrée face à John Isner, qui l'élimine ainsi pour la deuxième fois en un mois. Le 14 juillet, sur le gazon de Newport, le géant américain s'était imposé au tie-break du troisième set après un combat de 2h55. Cette fois, sur les courts en dur de "Cincy", le 50eme mondial l'a emporté 7-6, 3-6, 7-6 en 2h24 face au 48eme. Auteur de 31 aces pour 8 doubles-fautes, le joueur de 37 ans ne s'est pas procuré la moindre balle de break sur le service du Français durant cette rencontre, mais c'est bien lui qui a fini par l'emporter. Dans le premier set, Bonzi a eu deux balles de break à 0-0 et à 1-1 mais ne les a pas converties, et les deux joueurs se sont départagés au jeu décisif, où le Gardois s'est procuré trois balles de set et en a sauvé trois également, mais la quatrième fut la bonne pour Isner, finalement vainqueur 13-11.

Bonzi n'a plus gagné depuis un mois

Pas abattu par le scénario, le Français a breaké à 2-1 dans le deuxième set et est parvenu à tenir son avantage jusqu'au bout, ne perdant que quatre points sur sa mise en jeu lors de cette manche. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où aucune balle de break n'a été à signaler, et au jeu décisif, Isner a mené 3-0, puis Bonzi est revenu à 4-4, mais le Français a perdu les trois points suivants, et donc le match. Le deuxième meilleur joueur tricolore, qui reste sur trois défaites de suite, va tenter de renouer avec la victoire la semaine prochaine du côté de Winston Salem, alors que John Isner va désormais en découdre avec Hubert Hurkacz. On devrait voir beaucoup d'aces lors de ce match...