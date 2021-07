Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Richard Gasquet. Vainqueur du tournoi en 2018, le Biterrois n'ira pas plus loin que le premier tour cette année à Bastad pour son retour sur la terre battue de l'épreuve suédoise. Opposé lundi à l'Italien Marco Cecchinato au premier tour, Gasquet s'est incliné en trois sets (6-2, 5-7, 6-3, 2h26 de jeu) face au demi-finaliste de Roland-Garros en 2018. Le 54eme mondial, qui restait sur une défaite sèche au deuxième tour de Wimbledon face à Roger Federer et, en ce qui concerne, la terre battue, sur un autre revers qui ne souffrait d'aucune contestation, cette fois contre Rafael Nadal, n'a pourtant pas démérité.



Ainsi alors que son adversaire semblait parti pour plier tranquillement la rencontre, avec le premier set dans la poche et 3-0 en faveur de l'Italien dans la deuxième manche, Gasquet, qui avait préparé Wimbledon à l'occasion du Challenger de Nottingham, a trouvé la force de revenir à hauteur puis de renverser le 82eme mondial pour recoller à un set partout. Malheureusement pour le joueur de 35 ans, il a ensuite semblé payer les efforts consentis pour se relancer dans cette partie, et Cecchinato ne lui a plus laissé que des miettes. Le vainqueur de l'édition 2018 s'arrête là. Son vainqueur, lui, sera opposé au tour suivant à un Argentin : Coria ou Cerundolo.



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Nicolas Jarry (CHI)



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Albot (MOL) - Rune (DAN, WC)

E.Ymer (SUE, WC) - Daniel (JAP)

Laaksonen (SUI, Q) - Musetti (ITA, n°6)



Fognini (ITA, n°3) - Bye

Bagnis (ARG) - Carballes Baena (ESP)

Cuevas (URU) - Gombos (SLQ)

M.Ymer (SUE, WC) - Ruusuvuori (FIN, n°8)



Vesely (RTC, n°7) - Caruso (ITA)

Hanfmann (ALL) bat Monteiro (BRE) : 6-2, 7-5

P.Sousa (POR) - Rinderknech (FRA Q)

Millman (AUS, n°4) - Bye



Cecchinato (ITA) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Coria (ARG) - F.Cerundolo (ARG, Q)

Novak (AUT, Q) - Martinez (ESP)

Garin (CHI, n°2) - Bye