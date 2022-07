Dominic Thiem devra attendre pour renouer avec le dernier carré d’un tournoi ATP. Tombeur d’Emil Ruusuvuori puis de Roberto Bautista Agut plus tôt dans la semaine, l’Autrichien a vu les portes des demi-finales se refermer sur lui face à Sebastian Baez. L’Argentin, tête de série numéro 8 du tournoi, a immédiatement pris les commandes, prenant d’entrée le service de Dominic Thiem. A trois reprises, le 339eme mondial a évité de voir l’écart se creuser mais les efforts de son adversaire ont fini par payer. C’est, en effet, sur le service de l’Autrichien que Sebastian Baez a mis fin au premier set. Le deuxième a toutefois vu Dominic Thiem relever la tête. Après avoir manqué trois occasions de prendre le service de son adversaire puis avoir écarté une balle de break contre lui, le natif de Wiener Neustadt est parvenu à ses fins, menant trois jeux à deux.

AN EPIC BATTLE! 💪@sebaabaez7 beats Dominic Thiem 6-2, 6-7, 6-4 to reach the semi-finals of Bastad!@NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/BCYNiLqalQ